Опубликованы личные аккаунты глав региональных департаментов Антикора

Руководители департаментов Агентства Казахстана по противодействию коррупции создали личные аккаунты в социальной сети Facebook, куда казахстанцы могут обращаться со своими вопросами, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Сделано это для общественного контроля за деятельностью глав территориальных департаментов Антикоррупционной службы, а также открытости и подотчетности.

«Руководители региональных департаментов при отчетных докладах не будут использовать цифровые показатели. Ни одной цифры. Только реальные дела, решение насущных проблем населения, предотвращение ущерба. Убежден, что новый подход позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции», – прокомментировал председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Каждый пользователь сети может обратиться к соответствующему руководителю и задать свои вопросы.

Список аккаунтов руководителей территориальных департаментов:

город Астана – Мұрат Қарымсаков (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089312435805)

город Алматы – Асхат Оразхан (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089337251462)

город Шымкент – Дәурен Ерғарин (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088870270814)

Область Абай – Әділхан Сабуров (https://www.facebook.com/adilsaburov?mibextid=ZbWKwL)

Акмолинская область – Арман Рахимов (https://www.facebook.com/Arman.rakhimov.11.04.1978)

Актюбинская область – Есқали Саламатов (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088697187516)

Алматинская область – Серік Орымбетов (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088987555455&mibextid=LQQJ4d)

Атырауская область – Ерулан Серікқалиев (https://www.facebook.com/profile.php?id=100055477117374&mibextid=LQQJ4d)

Восточно-Казахстанская область – Денис Шакенов (https://www.facebook.com/baurh?mibextid=LQQJ4d)

Жамбылская область – Болат Жылқыбаев (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089208761743)

Область Жетісу – Мақсат Жебегенов (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089564102463)

Западно-Казахстанская область – Нұрлан Қыдырбаев (https://www.facebook.com/profile.php?id=100039832581870)

Карагандинская область – Мұрат Төлеубаев (https://www.facebook.com/murat.toleubaev.24.08.1974?mibextid=LQQJ4d)

Костанайская область – Бауыржан Ұзынжас (https://www.facebook.com/profile.php?id=100040071881138&mibextid=ZbWKwL)

Кызылординская область – Серікжан Мырзалы (https://www.facebook.com/profile.php?id=100015390420600&mibextid=ZbWKwL)

Мангистауская область – Шамурайт Шаменов (https://www.facebook.com/profile.php?id=100038456293312&mibextid=LQQJ4d)

Павлодарская область – Дархан Құрақбаев (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088890789714&mibextid=LQQJ4d)

Северо-Казахстанская область – Сергей Перов (https://www.facebook.com/perov.sergei)

Туркестанская область – Шаттық Өтеев (https://www.facebook.com/profile.php?id=100089182242941&mibextid=LQQJ4d)

Область Ұлытау – Ернар Баянгазин (https://www.facebook.com/ernarbayangazin/)

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