«Опять погнались за красивыми показателями»: Токаев поручил срочно выправлять ситуацию с налогами

Налоги,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе выступления на заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу сложившейся в стране ситуации вокруг налоговой реформы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам президента, в Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в республике подобие налогового офшора.

«Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.

«Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более двух миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к Правительству и Парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство, – арагументировал он. 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что создание справедливой и эффективной налоговой системы - это вопрос именно будущего страны, благополучия следующих поколений.

«Власть поддерживала и будет поддерживать бизнес, здесь сомнений не должно быть. Но бизнес бывает законным и противоправным. Коль скоро мы говорим о необходимости соблюдения Закона и поддержания Порядка, то в первую очередь добропорядочные, ответственные и, главное, законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой Правительства и власти в целом. Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка», – заключил глава государства. 

 

#Токаев #налоги #курултай #реформа

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