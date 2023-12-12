«Органика» корпоративного управления Свежий выпуск 12 декабря 2023 г. 3:00 160 Рысбек Жантыкеев В Международном финансовом центре «Астана» в ходе форума «Корпоративное управление – новые вызовы» состоялся диалог экспертов и руководителей финструктур. фото автора В рамках форума, организованного под эгидой Национального совета по корпоративному управлению при президиуме Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», прошло пленарное заседание, на котором были обсуждены вопросы повышения эффективности государственных и частных компаний с акцентом на обеспечение интересов акционеров. Темы диалогов на состоявшихся затем панельных дискуссиях касались, в частности, актуальных трендов и новых подходов в корпоративном управлении, перезагрузки финансового сектора Казахстана в контексте ESG. – Корпоративное управление – органическая жизнь компаний, где главенствующая роль принадлежит собственникам, – отмечает председатель Национального совета по корпоративному управлению Екатерина Никитинская. – Это тесное взаимодействие органов управления – советов директоров – с собственниками, потребителями услуг и товаров, внутренним менеджментом, местным бизнес-сообществом, которое позволяет сбалансировать взаимные интересы. Последние включают достижение коммерческих успехов, выпуск продукции, наконец, создание благополучной среды. По мнению Елены Никитинской, частые обращения к теме корпоративного управления вполне объяснимы. Если оно грамотное, компетентное, то приносит благоденствие не только конкретной компании, но и в целом экономике, обществу. В нашей стране есть немало компаний, которые стремятся выйти на IPO. Для государства это выгодно прежде всего тем, что у населения появляется возможность улучшить свое материальное благополучие. Удачное вложение сбережений в акции позволяет гражданам иметь дополнительный доход благодаря надежным, долгосрочным финансовым инструментам. В то же время надо признать, что люди, которые вложились в акции, не участвуют активно в жизни компаний. Однако если работает профессиональный совет директоров, то можно надеяться на то, что их интересы будут защищены. Еще один аспект сферы корпоративного управления – здравоохранение и образование. Дело в том, что образовательные учреждения – университеты, институты в форме акционерных обществ – приобретают особую значимость как компании публичного интереса. От них зависит качество услуг, которые будут получать граждане в целом, будущее страны. Поэтому очень важно сформировать в этих структурах качественное корпоративное управление. Тема корпоративного управления для Казахстана особенно актуальна. По информации экспертов форума, в 2025 году республика планирует вступить либо активизировать процесс по вступлению в международную организацию ОЭСР. Обязательной для кандидатов на вступление является проверка на соответствие своего законодательного поля, кодекса корпоративного управления принципам этой авторитетной международной организации. В ходе форума его участники были ознакомлены с системами корпоративного управления крупнейших национальных компаний республики. Так, по информации заместителя председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Усена Галыма, несмотря на то что корпоративное управление, как правило, связано с развитием частного сектора, институты государственного управления также стремятся использовать важный инструмент обеспечения прозрачности деятельности и привлечения инвестиций, а в отдельных случаях являются пионерами внедрения международных стандартов. В течение 10 лет холдинг «Байтерек» выступает основным оператором государственной политики по устойчивому развитию несырьевых отраслей национальной экономики. Уникальность НУХ заключается в прямой подотчетности Правительству и народу Казахстана. В данной связи обеспечение прозрачности деятельности имеет исключительный приоритет. Об этом свидетельствуют результаты проведенной в текущем году независимой оценки корпоративного управления холдинга. Ее уровень, согласно предварительным данным, составил 98%, что свидетельствует о приверженности обеспечению транспарентности. Прошедший форум объединил руководителей финансовых институтов, национальных компаний, экспертов и предпринимателей в вопросах корпоративного управления. Они получили возможность пересмотреть свою роль в бизнесе, обменяться опытом и улучшить корпоративную практику. #Астана #финансы #управление #форум