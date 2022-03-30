Автоматы, ружья и гранаты: схроны с оружием нашли в разных регионах Казахстана

В феврале-марте 2022 года КНБ РК проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, Kazpravda.kz.

Так, в городеЖанаозен Мангистауской области ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан. Изъяты 4 автомата «Калашникова», нарезной карабин «СКС» и 48 патронов.

В Алматинской области задержана преступная группа, подозреваемая в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов.

В Талгарском районе Алматинской области обнаружен схрон, откуда изъяты 2 гладкоствольных ружья, 1 пневматическое ружье, 1 светошумовая граната и 27 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие похищено из оружейного магазина «Корган» в Алматы.

В Алматы ранее задержанными членами ОПГ «Казахстанские» добровольно выданы 19 единиц гладкоствольных ружей.

В тоже время у жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия, 274 патронов.

В Таразе обнаружены схроны, из которых изъяты 1 автомат «Калашникова», 31 патрон калибра 5.45 мм, 2 пистолета «Макарова» с магазином, одноствольный обрез 12 калибра.

В Павлодарской области выявлен тайник с 2 обрезами, 1 гранатой «Ф-1», пистолетом марки «PTB140/2» и 70 патронами различного калибра.

В Северо-Казахстанской области задержан житель Петропавловска по подозрению в хищении и сбыте боеприпасов, у которого обнаружено и изъято 961 патрон к пистолету «Макарова» и 741 боеприпас к автомату «Калашникова».

В Туркестанской области совместно с органами полиции задержан житель Жетысайского района. По месту жительства изъяты обрез и 20 патронов от автомата «Калашникова».

В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты 1 карабин марки «Тигр» с оптическим прицелом и 2 магазина с 17 патронами к нему.

В Атырауской области изъято 2 гладкоствольных обреза 12 калибра.

Всего из незаконного оборота изъято: 47 единиц оружия, 2 гранаты, 2398 боеприпасов.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.