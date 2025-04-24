Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Эксперт прокомментировал итоги XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшей под Председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«АНК – уникальный институт, который в самые сложные годы становления государства помог удержать ситуацию под контролем. Более того, организация способствовал формированию ответственности у наших граждан. Сегодня Ассамблея работает благодаря опыту, накопленному в самые сложные годы опыту и придерживается сложившихся традиций. С другой стороны, там формируется инфраструктура для передачи духовных ценностей подрастающему поколению. Благодаря общим усилиям АНК не позволила сформироваться атмосфере вражды и способствовала консолидации общества вне зависимости от этнической принадлежности. Сегодня все граждане Казахстана равны между собой. Действительно, как говорил президент, в нашей стране нет фактов дискриминации кого-либо по национальному признаку, все граждане страны обладают равными правами и обязанностями», – пояснил он.

Также он добавил, что Домов дружбы проводят колоссальную работу по всем направлениям деятельности АНК, касающимся формирования толерантности, укрепления казахстанской идентичности и общенационального единства.

«Дома дружбы сегодня есть в каждом областном центре и городах республиканского значения, там офисы этнокультурных центров. На их базе одновременно проходят курсы государственного языка, есть кабинеты этномедиации, а также предоставляются разные услуги. Это зарекомендовавшая себя инфраструктура, которая теперь будет отрываться в некоторых райцентрах. Это является лучшим свидетельством того, что Дома дружбы – эффективный механизм консолидации общества. Такой полезный опыт необходимо масштабировать даже на районном уровне», – аргументировал спикер.

Талгат Калиев считает, что одним из важнейших поручений Главы государства можно назвать развитие этномедиации, являющимся инструментом в урегулировании споров, конфликтов в сфере межэтнических отношений. В этом плане в нашей стране проводится грамотная языковая политика.

«За 34 года независимости ситуация изменилась в лучшую сторону. Практически 80% граждан свободно говорят на государственном языке. Тем не менее, в этом процессе нельзя никого заставлять и форсировать события. Ассамблея вносит заметный вклад в развитие и популяризацию государственного языка. В Домах дружбы проходят языковые курсы, в том числе занятия проводят представители разных этнических групп, которые владеют языков на достаточно высоком уровне. Процесс, когда все население страны будет говорить на казахском языке неизбежен, он проходит естественным путем», – резюмировал политолог.

По его словам, нет необходимости ускорять или говорить об ущемлении прав граждан. Сама по себе история циклична, если вчера был тренд на глобализацию, то сегодня она сменяется регионализацией. Нужно учитывать многие факторы, чтобы жить в условиях прозрачных границ, открытого информационного пространства и не возводить железных занавесов. Важно формировать критическое мышление, чтобы чужое влияние никак не сказывалось на состоянии нашего общества.