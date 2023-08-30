Особая миссия сельского учителя

«Жас ұстаз-2023» вдохновил сельское образование страны. Окрыленные, мотивированные, с невероятным профессиональным взлетом вернулись в родные школы более 180 учителей.

В этом году на площадке «Жас ұстаз-2023» встретились 180 самых успешных молодых педагоги, которые работают в сельской местности. Все они представляют опорные школы, участвующие в страновом проекте по развитию потенциала сельского образования.

– Все мы понимаем, что работать в сельской школе – это настоящая миссия, и «Жас ұстаз» открывает новый этап в профессиональном развитии, – приветствовала делегатов Комиссар Азиатского хаба Глобальной комиссии по образованию Куляш Шамшидинова.

Становится традицией, что на каждый форум «встречи без галстуков» обязательно приходит министр просвещения. Все экспромты Гани Бейсембае­ва делегаты «Жас ұстаз-2022» уже разнесли на цитаты и на все предельно честные признания главного учителя страны зал взрывался аплодисментами.

Председатель правления АОО «Назарбаева Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин напомнил о хорошей поговорке «Если есть энтузиазм, то во Вселенной нет трудного дела»:

– Поэтому я верю, что чем выше энтузиазм наших молодых коллег, тем более эффективных результатов они смогут достичь, – отметил он.

На полях форума работали тематические площадки, посвященные актуальным профессиональным приоритетам: эффективному планированию, формированию функциональной грамотности, развитию эмоцио­нального интеллекта, исследованиям в преподавательской деятельности, дифференциации обучения, оцениванию.

Когда школа мечты – юрта, никто не будет стоять в углу – к такому выводу пришли делегаты форума во время педагогического квеста, создавая самые дерзкие и креативные модели школы будущего. Они не только представили инновационные школы разных времен и стран – Ибрая Алтынсарина «Қара шаңырақ», школы Саммерхилл и Монтессорри, Вальдорфские школы, «Дальтон-план», но и предложили собственные манифесты.

Востребованные форумы продолжаются в масштабных проектах Центра педагогического мастерства по профессиональному развитию начинающих учителей. Центром разработан и подготовлен открытый онлайн-курс «Школа молодого педагога», который работает на платформе online.cpm.kz, в каждом регионе страны созданы Клубы молодых учителей «Жасампаз жас ұстаз», на онлайн-площадке «Шамшырақ» публикуются видеоматериалы об опыте лучших молодых учителей.

– Первый форум «Жас ұстаз: табысқа апарар жол» подтвердил нашу уверенность в том, что молодые коллеги – это стратегический ресурс каждой школы, именно они будут внедрять в сегодняшнее образование новые идеи и новые решения, будут соз­давать дружественную к ребенку атмосферу и цифровую образовательную среду, объединят самых креативных и успешных учителей на пути к успеху. Сегодня мы убедились, что участники второго форума, представляющие сельские школы всех регионов, также вселяют уверенность в профессионализме нового поколения, – подчерк­нула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

«Жас ұстаз: табысқа апарар жол» – «Молодой учитель: шаги к успеху» – символичное название вновь себя оправдало. Второй республиканский форум подтвердил, что в стране создана новая креативная платформа для профессионального развития молодых педагогов. Это поколение, для которого школа стала миссией, которая позволит реально сократить разрыв между городским и сельским образованием.

В следующем году уже делегаты «Жас ұстаз-2023» расскажут, как изменилась их жизнь после форума, и о том, как все желания, о которых они мечтали, стали реальностью.