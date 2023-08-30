Особая миссия сельского учителя Свежий выпуск 30 августа 2023 г. 1:00 0 Аяжан Газиз В Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» завершился второй республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол». фото предоставлено НИШ «Жас ұстаз-2023» вдохновил сельское образование страны. Окрыленные, мотивированные, с невероятным профессиональным взлетом вернулись в родные школы более 180 учителей. В этом году на площадке «Жас ұстаз-2023» встретились 180 самых успешных молодых педагоги, которые работают в сельской местности. Все они представляют опорные школы, участвующие в страновом проекте по развитию потенциала сельского образования. – Все мы понимаем, что работать в сельской школе – это настоящая миссия, и «Жас ұстаз» открывает новый этап в профессиональном развитии, – приветствовала делегатов Комиссар Азиатского хаба Глобальной комиссии по образованию Куляш Шамшидинова. Становится традицией, что на каждый форум «встречи без галстуков» обязательно приходит министр просвещения. Все экспромты Гани Бейсембаева делегаты «Жас ұстаз-2022» уже разнесли на цитаты и на все предельно честные признания главного учителя страны зал взрывался аплодисментами. Председатель правления АОО «Назарбаева Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин напомнил о хорошей поговорке «Если есть энтузиазм, то во Вселенной нет трудного дела»: – Поэтому я верю, что чем выше энтузиазм наших молодых коллег, тем более эффективных результатов они смогут достичь, – отметил он. На полях форума работали тематические площадки, посвященные актуальным профессиональным приоритетам: эффективному планированию, формированию функциональной грамотности, развитию эмоционального интеллекта, исследованиям в преподавательской деятельности, дифференциации обучения, оцениванию. Когда школа мечты – юрта, никто не будет стоять в углу – к такому выводу пришли делегаты форума во время педагогического квеста, создавая самые дерзкие и креативные модели школы будущего. Они не только представили инновационные школы разных времен и стран – Ибрая Алтынсарина «Қара шаңырақ», школы Саммерхилл и Монтессорри, Вальдорфские школы, «Дальтон-план», но и предложили собственные манифесты. Востребованные форумы продолжаются в масштабных проектах Центра педагогического мастерства по профессиональному развитию начинающих учителей. Центром разработан и подготовлен открытый онлайн-курс «Школа молодого педагога», который работает на платформе online.cpm.kz, в каждом регионе страны созданы Клубы молодых учителей «Жасампаз жас ұстаз», на онлайн-площадке «Шамшырақ» публикуются видеоматериалы об опыте лучших молодых учителей. – Первый форум «Жас ұстаз: табысқа апарар жол» подтвердил нашу уверенность в том, что молодые коллеги – это стратегический ресурс каждой школы, именно они будут внедрять в сегодняшнее образование новые идеи и новые решения, будут создавать дружественную к ребенку атмосферу и цифровую образовательную среду, объединят самых креативных и успешных учителей на пути к успеху. Сегодня мы убедились, что участники второго форума, представляющие сельские школы всех регионов, также вселяют уверенность в профессионализме нового поколения, – подчеркнула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова. «Жас ұстаз: табысқа апарар жол» – «Молодой учитель: шаги к успеху» – символичное название вновь себя оправдало. Второй республиканский форум подтвердил, что в стране создана новая креативная платформа для профессионального развития молодых педагогов. Это поколение, для которого школа стала миссией, которая позволит реально сократить разрыв между городским и сельским образованием. В следующем году уже делегаты «Жас ұстаз-2023» расскажут, как изменилась их жизнь после форума, и о том, как все желания, о которых они мечтали, стали реальностью. #НИШ #молодежь #форум #учителя #сельский учитель