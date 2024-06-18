Оружие и крупную партию героина изъяли у мужчины в Алматы

Как оказалось, он неоднократно судим за аналогичные преступления

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Полицейские Алматы задержали 60-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, при личном досмотре у него обнаружили два свертка с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета.

«По месту проживания задержанного изъят еще один сверток с таким же веществом. В спальне под кроватью обнаружены два пистолета «Байкал» - пневматический и травматический, одноствольное ружье 12-го калибра. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является героином. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК. Принадлежность оружия устанавливается», — рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Установлено, что задержанный в прошлом был неоднократно судим за аналогичные преступления. Во время следствия он водворен в ИВС, добавил Науатов.