Особые уроки для особенных детей

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Сергей Наговицын, Алматы

В Центральном государственном музее при поддержке республиканского Дома дружбы ко Дню благодарности состоялась выставка народного прикладного искусства «Бір шаңырақ астында».

фото Юрия Беккера

Государственный музей искусств им. Абылхана Кастеева выступил в этот день инициатором благотворительной социальной акции «Музей с добрым сердцем» в поддержку детей с особыми потребностями общественного фонда AUTISM ZHAN ALEMI.

– Цель нынешней акции – поддержать особенных детей, – рассказала куратор мероприятия Анна Кущенко. – Она направлена на то, чтобы показать: не только музей, а все мы должны уделять внимание юному поколению, воспитывать в нем чувства доброты, милосердия, дружелюбия.

В холле музея для особенных детей была соз­дана творческая атмо­сфера, работали порядка десяти зон, в том числе мастер-классы по войлоку, по обработке пластичных материалов, аппликации, рисунку, живописи.

Изостудии города организовали занятия по разным видам творчества: рукоделию, традиционным видам ремесел. Так, студенты и педагоги Академии искусств им. Жургенова продемонстрировали мастер-классы по вышивке, созданию монументального рисунка, ювелирному искусству, резьбе по дереву.

Школа искусств и дизайна им. Кастеева провела мастер-класс по войлоку. Идея заключалась в том, чтобы дети совместно изготавливали изделия в форме сердец из разных материалов (текстиля, войлока, дерева, бумаги, пластилина) и дарили их друг другу.

Умельцы от Дома швейных машин «RIVIA» провели обучающий мас­тер-класс по лоскутному шитью, құрақшы Толганай Сембае­ва рассказала о технологии изготовления көрпе из лоскутов ткани.

Партнером акции «Музей с доб­рым сердцем» выступил общест­венный фонд «Отбасы Хрестоматия», который предоставил детям книги и поведал о том, как художники-иллюстраторы создают эскизы рисунков для детских рассказов.

Государственный кукольный театр Алматы показал участникам спектакль «Ұр, тоқпақ!», поставленный по мотивам старой народной казахской сказки, прославляющей национальное мировоззрение и нравственные ценности, добрые поступки и благодарность людей. О создании мультипликационных анимационных фильмов рассказал режиссер, художник, продюсер творческого объединения «Реанимация» Иван Ардашов.

#выставка #День благодарности #AUTISM ZHAN ALEMI

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