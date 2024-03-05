Особые уроки для особенных детей Статьи 5 марта 2024 г. 4:40 3 Сергей Наговицын, Алматы В Центральном государственном музее при поддержке республиканского Дома дружбы ко Дню благодарности состоялась выставка народного прикладного искусства «Бір шаңырақ астында». фото Юрия Беккера Государственный музей искусств им. Абылхана Кастеева выступил в этот день инициатором благотворительной социальной акции «Музей с добрым сердцем» в поддержку детей с особыми потребностями общественного фонда AUTISM ZHAN ALEMI. – Цель нынешней акции – поддержать особенных детей, – рассказала куратор мероприятия Анна Кущенко. – Она направлена на то, чтобы показать: не только музей, а все мы должны уделять внимание юному поколению, воспитывать в нем чувства доброты, милосердия, дружелюбия. В холле музея для особенных детей была создана творческая атмосфера, работали порядка десяти зон, в том числе мастер-классы по войлоку, по обработке пластичных материалов, аппликации, рисунку, живописи. Изостудии города организовали занятия по разным видам творчества: рукоделию, традиционным видам ремесел. Так, студенты и педагоги Академии искусств им. Жургенова продемонстрировали мастер-классы по вышивке, созданию монументального рисунка, ювелирному искусству, резьбе по дереву. Школа искусств и дизайна им. Кастеева провела мастер-класс по войлоку. Идея заключалась в том, чтобы дети совместно изготавливали изделия в форме сердец из разных материалов (текстиля, войлока, дерева, бумаги, пластилина) и дарили их друг другу. Умельцы от Дома швейных машин «RIVIA» провели обучающий мастер-класс по лоскутному шитью, құрақшы Толганай Сембаева рассказала о технологии изготовления көрпе из лоскутов ткани. Партнером акции «Музей с добрым сердцем» выступил общественный фонд «Отбасы Хрестоматия», который предоставил детям книги и поведал о том, как художники-иллюстраторы создают эскизы рисунков для детских рассказов. Государственный кукольный театр Алматы показал участникам спектакль «Ұр, тоқпақ!», поставленный по мотивам старой народной казахской сказки, прославляющей национальное мировоззрение и нравственные ценности, добрые поступки и благодарность людей. О создании мультипликационных анимационных фильмов рассказал режиссер, художник, продюсер творческого объединения «Реанимация» Иван Ардашов. #выставка #День благодарности #AUTISM ZHAN ALEMI