Остановить прекрасное мгновение

В Центральном государственном музее РК представлено более 150 его фоторабот. По профессии Таймас Нуртаев – строитель, но большая любовь и увлечение фотоискусством заставили сменить род деятельности.

Первые снимки были им сделаны на советском фотоаппарате «Зенит», а позже он стал работать с профессиональными камерами. По словам Таймаса Куанышевича, отправной точкой на пути к искусству фотографии стало посещение отрогов Хан-Тенгри в 2006 году – он был поражен величием и красотой родной природы. После этого многочисленные поездки не только по Казахстану, но и ближнему и дальнему зарубежью стали неиссякаемым источником вдохновения для создания удивительных фоторабот.

Мастер запечатлел разные уголки земного шара: это знойная пустыня Сахара, китайские голубые озера в долине Хуанлун, чилийский национальный природный парк Торрес-дель-Пайне, кенийский заповедник Масаи-Мара, завораживающие своей архитектурой итальянские города, суровые по климату, но от этого не менее прек­расные просторы Гренландии, Исландии, Камчатки, острова Шпицберген. На последнем он побывал в 2017 году и сделал целую серию снимков «островитян»: в объектив Таймаса Нуртаева попали белые медведи, тюлени, моржи и киты.

Фотомастер на вертолете облетел всю Камчатку, запечатлев знаменитые вулканы Корякский, Авачинский, Козельский, побывал в Гималаях, пролетел на дельтаплане над восьмитысячниками Дхаулагири и Аннапурна, а также над озером Фева.

Особое место на фотовыставке занимает раздел «Жемчужины природы Казахстана». На снимках фотохудожника запечатлены красоты Заилийского Алатау, озер Кольсай, Каинды, Жасыбай, плато Устюрт, Чарынского каньона, национального заповедника «Алтын-Эмель», курортной зоны Бурабай и многих других удивительных и прек­расных мест нашей страны.