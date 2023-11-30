Остановить прекрасное мгновение

Статьи
143
Айгуль Турысбекова

«Планета Земля: как прекрасен этот мир!» – так называется персональная фотовыставка путешественника Таймаса Нуртаева.

Фото Таймаса Нуртаева

В Центральном государственном музее РК представлено более 150 его фоторабот. По профессии Таймас Нуртаев – строитель, но большая любовь и увлечение фотоискусством заставили сменить род деятельности.

Первые снимки были им сделаны на советском фотоаппарате «Зенит», а позже он стал работать с профессиональными камерами. По словам Таймаса Куанышевича, отправной точкой на пути к искусству фотографии стало посещение отрогов Хан-Тенгри в 2006 году – он был поражен величием и красотой родной природы. После этого многочисленные поездки не только по Казахстану, но и ближнему и дальнему зарубежью стали неиссякаемым источником вдохновения для создания удивительных фоторабот.

Мастер запечатлел разные уголки земного шара: это знойная пустыня Сахара, китайские голубые озера в долине Хуанлун, чилийский национальный природный парк Торрес-дель-Пайне, кенийский заповедник Масаи-Мара, завораживающие своей архитектурой итальянские города, суровые по климату, но от этого не менее прек­расные просторы Гренландии, Исландии, Камчатки, острова Шпицберген. На последнем он побывал в 2017 году и сделал целую серию снимков «островитян»: в объектив Таймаса Нуртаева попали белые медведи, тюлени, моржи и киты.

Фотомастер на вертолете облетел всю Камчатку, запечатлев знаменитые вулканы Корякский, Авачинский, Козельский, побывал в Гималаях, пролетел на дельтаплане над восьмитысячниками Дхаулагири и Аннапурна, а также над озером Фева.

Особое место на фотовыставке занимает раздел «Жемчужины природы Казахстана». На снимках фотохудожника запечатлены красоты Заилийского Алатау, озер Кольсай, Каинды, Жасыбай, плато Устюрт, Чарынского каньона, национального заповедника «Алтын-Эмель», курортной зоны Бурабай и многих других удивительных и прек­расных мест нашей страны.

#выставка #фото #Таймас Нуртаев

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Когда все решают секунды
Центр генерации новых идей
Работники будущего
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]