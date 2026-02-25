SMS с номера 1414: МВД разоблачило новую схему мошенничества

Закон и Порядок
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейские фиксируют участившиеся случаи обмана в Алматы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Получив код, человек сразу оказывается под психологическим давлением: мошенники звонят, представляются сотрудниками банков, почты, налоговой или правоохранительных органов и убеждают установить приложения или перейти по ссылкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

«Они уверяют, что Ваши данные уже украдены, и требуют перевести деньги или оформить кредит. Это всего лишь психологический трюк. SMS с номера 1414 не дает доступа к кредитам – банки используют свои системы защиты. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди: их убеждают снять деньги с депозитов, внести на «страховой счет», продать или заложить имущество. Мошенники получают средства через курьеров или мессенджеры», – отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Кроме того, по словам, спикера, распространены схемы с продажей товаров в интернете и инвестиционными предложениями: обещают низкую цену или высокий доход, требуют предоплату, а затем исчезают.

Также встречаются звонки с сообщениями о ДТП с родственником, когда мошенники через эмоциональное давление выманивают деньги.

«Главное правило – никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты карт и коды, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции. Проверяйте информацию самостоятельно и не поддавайтесь на психологические манипуляции», – подчеркнул Анес Калдыбаев.

Напомним, в Нацбанке недавно предупреждали граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт граждан.

 

#полиция #мошенничество #МВД #1414 #номер #схема #SMS

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Навестили ветерана-долгожителя
Жемчужина региона
Армия открыла двери в вузы
И дамба есть, и проблемы остались
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Две бронзы от мушкетеров
Драмы в стартовых поединках
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Когда земля – на вес золота
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Сахарный завод работает стабильно
Алматинский апорт выходит на экспорт
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Мошенник под видом сотрудника Нацбанка пытался выманить у п…
Количество «трезвых» сёл в Актюбинской области увеличилось …
Шесть лет колонии за «выгодные» инвестиции: мошенницу осуди…
Предпринимателей осудили за фиктивные отчеты на 152 млн тен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]