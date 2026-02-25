Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Получив код, человек сразу оказывается под психологическим давлением: мошенники звонят, представляются сотрудниками банков, почты, налоговой или правоохранительных органов и убеждают установить приложения или перейти по ссылкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

«Они уверяют, что Ваши данные уже украдены, и требуют перевести деньги или оформить кредит. Это всего лишь психологический трюк. SMS с номера 1414 не дает доступа к кредитам – банки используют свои системы защиты. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди: их убеждают снять деньги с депозитов, внести на «страховой счет», продать или заложить имущество. Мошенники получают средства через курьеров или мессенджеры», – отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Кроме того, по словам, спикера, распространены схемы с продажей товаров в интернете и инвестиционными предложениями: обещают низкую цену или высокий доход, требуют предоплату, а затем исчезают.

Также встречаются звонки с сообщениями о ДТП с родственником, когда мошенники через эмоциональное давление выманивают деньги.

«Главное правило – никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты карт и коды, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции. Проверяйте информацию самостоятельно и не поддавайтесь на психологические манипуляции», – подчеркнул Анес Калдыбаев.

Напомним, в Нацбанке недавно предупреждали граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт граждан.