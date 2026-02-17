Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Банки и финансы,Мошенничество
116

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с несанкционированной блокировкой платежных карт граждан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации финрегулятора, злоумышленники, используя личные данные граждан, взятые из открытых источников (фишинговые сайты и опросы в общественных местах, социальные сети, маркетплейсы), обращаются в контакт-центры финансовых организаций от имени клиента с ложным сообщением об утере карты, что приводит к ее срочной блокировке.

Далее злоумышленники звонят гражданам, представляясь работниками службы безопасности банка или правоохранительных органов. Под предлогом «разблокировки карты» или перевода денег на «безопасный счет» они пытаются получить данные для доступа к счетам: SMS-кодам, паролям от интернет-банкинга или CVV/CVC-кодам.

В случае блокировки платежной карты рекомендуется обратиться в официальный колл-центр банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты или в мобильном приложении.

Также злоумышленники, находясь в непосредственной близости от банкоматов и ссылаясь на «блокировку карты», ее повреждение или превышение лимитов, просят граждан помочь с переводом денег третьим лицам, обещая за это финансовое вознаграждение. Совершение подобных переводов может считаться дропперством и является противозаконным, отметили в НБ РК.

Национальный Банк Казахстана рекомендует не передавать банковские карты, не сообщать их реквизиты, не переводить деньги неизвестным, проявлять бдительность и перепроверять информацию в колл-центрах банков второго уровня по официальным номерам.

В Нацбанке напомнили, что работники финансовых организаций никогда не запрашивают пароли или коды из SMS-сообщений, а также не просят установить приложения для удаленного доступа к мобильному устройству; работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денег, а также не проводят денежные расчеты с населением.

Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.

#мошенничество #Нацбанк #карточки

Популярное

Все
Молодежь ощущает причастность к реформам
Меняем пакеты на шоперы
Лед, скорость и адреналин
Юным спортсменам – лучшие условия!
Курильщики поневоле
В центре мирового киберспорта
Лайфхак для жизни на селе
Золото Сулеймана Султана
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Укрепляя институт семьи и брака
Отопительный сезон проходит стабильно
От управления процессом к управлению результатом
Распахнули двери медпункт и Дом культуры
Совместная работа ради мира и устойчивого развития
Успехи на кортах
Брифинг для дипломатического корпуса
Лидеры континента
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Распоряжение Главы государства о назначении
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Итоги года: Нацбанк реализовал населению почти 28 тысяч зол…
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Финансовый ликбез для школьников
Kaspi.kz для самозанятых: откройте счет и принимайте оплату

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]