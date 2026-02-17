Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации финрегулятора, злоумышленники, используя личные данные граждан, взятые из открытых источников (фишинговые сайты и опросы в общественных местах, социальные сети, маркетплейсы), обращаются в контакт-центры финансовых организаций от имени клиента с ложным сообщением об утере карты, что приводит к ее срочной блокировке.

Далее злоумышленники звонят гражданам, представляясь работниками службы безопасности банка или правоохранительных органов. Под предлогом «разблокировки карты» или перевода денег на «безопасный счет» они пытаются получить данные для доступа к счетам: SMS-кодам, паролям от интернет-банкинга или CVV/CVC-кодам.

В случае блокировки платежной карты рекомендуется обратиться в официальный колл-центр банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты или в мобильном приложении.

Также злоумышленники, находясь в непосредственной близости от банкоматов и ссылаясь на «блокировку карты», ее повреждение или превышение лимитов, просят граждан помочь с переводом денег третьим лицам, обещая за это финансовое вознаграждение. Совершение подобных переводов может считаться дропперством и является противозаконным, отметили в НБ РК.

Национальный Банк Казахстана рекомендует не передавать банковские карты, не сообщать их реквизиты, не переводить деньги неизвестным, проявлять бдительность и перепроверять информацию в колл-центрах банков второго уровня по официальным номерам.

В Нацбанке напомнили, что работники финансовых организаций никогда не запрашивают пароли или коды из SMS-сообщений, а также не просят установить приложения для удаленного доступа к мобильному устройству; работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денег, а также не проводят денежные расчеты с населением.

Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.