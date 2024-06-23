Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды

Власти итальянского острова уже развернули несколько катеров с экскурсиями из-за проблем с подачей воды с материка, передает Kazpravda.kz

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На популярном итальянском курорте, острове Капри, с субботы, 22 июня, введен временный запрет на посещение в туристических целях. Власти острова объясняют это решение "чрезвычайной ситуацией" с нехваткой питьевой воды, пишет Дойче Велле со ссылкой на агентство AFP.

По словам мэра острова Паоло Фалько, Капри страдает от нехватки воды из-за технических проблем с ее подачей с материковой Италии, от которой остров отделяют несколько километров. Хотя в колодцах на Капри остается некоторое количество питьевой воды, она грозит иссякнуть. На острове были введены квоты на выдачу воды жителям - они будут получать по 25 литров на семью в день до дальнейшего уведомления.

В этих условиях невозможно прибытие тысяч туристов каждый день, отметил Фалько. После введенного запрета рано утром 22 июня власти Капри уже развернули несколько экскурсионных катеров, направлявшихся на остров, известный своими живописными бухтами, роскошными отелями и магазинами.