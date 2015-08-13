Осужден за взятку начальник железнодорожного вокзала в Уральске

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с сайта uralskweek.kz
В уральском специализированном уголовном суде был вынесен приговор по делу начальника Уральского участка ЗРФ АО "Вокзал-Сервис" Багдата Куншигарова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

Ранее портал сообщал, что начальника Уральского участка ЗРФ АО "Вокзал-Сервис" Багдата Куншигарова и заместителя начальника Актюбинского участка ЗРФ АО "Вокзал-Сервис" Индиру Берниязову за получение взятки в размере $2 тыс. судили за мошенничество и коррупцию.

Так, суд признал виновным начальника ж/д вокзала по статьям 190, ч. 2, п. 1 и п. 3 ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения") и 28, ч. 4 ("Подстрекательство, ведущее к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угроз или другим способом").

Теперь Багдат Куншигаров заплатит штраф – 15 млн тенге, все его имущество будет конфисковано, а занимать руководящие должности он не будет никогда.

Напомним, что в новом Уголовном кодексе РК ужесточено наказание за совершение коррупционных преступлений.

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