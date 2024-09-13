Осужденную наказали за взятку инспектору пробации в Мангистау

В Мангистауской области осужденная пыталась дать инспектору пробации взятку в размере 10 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУИС Мангистауской области

Инспектор в свою очередь незамедлительно проинформировал руководство о попытке дачи взятки.

«В ходе контроля за женщиной инспектор службы пробации получил предложение о денежном вознаграждении от осужденной, которая рассчитывала на более лояльное отношение. Женщина, состоящая на учете в службе пробации с мая этого года, перевела 10 тысяч тенге через банковское приложение с целью избежать обязательной регистрации.

Собранные материалы были переданы в Антикоррупционную службу по Мангистауской области для дальнейшего рассмотрения. По результатам проверки действия осужденной признали незаконными. В отношении нее возбудили административное дело за предоставление незаконного материального вознаграждения. Женщине назначили штраф в размере 738 400 тенге», – проинформировали в ведомстве.