Экс-руководители Комитета рыбного хозяйства осуждены за коррупцию

Они получили по 6 лет тюремного срока, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов и его подчиненный – руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Ерасыл Суыкбаев.

Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Вместе с тем они лишены права занимать должности на государственной службе.

Бывшие чиновники обвинялись в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024-го за общее покровительство.

Приговор не вступил в законную силу.