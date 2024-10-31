Осязаемый Семей

У человека есть пять органов чувств, но 90% всей информации мы получаем через глаза. Незрячие люди, лишенные этой радости, оказываются в непростых жизненных условиях.

Учитывая это, краеведы устроили экскурсию по городу, дав возможность буквально прикоснуться к истории, максимально близко узнать скульптуры и старинные здания. В ней участвовали представители общественного объе­динения «Казахское общество слепых» области Абай. Первыми экскурсоводами стали краеведы и журналисты Альбина Халел и Екатерина Гуляева. Выбрали марш­рут с наиболее комфорт­ными условиями, чтобы улицы были с хорошим тротуарным покрытием.

Прогулка началась с исторического перекрестка. Краеведы рассказали о четырех знаменитых зданиях разных эпох, которые расположены на пересечении улиц Б. Момышулы и А. Найманбаева. Благодаря им и сформировалась эта локация. Самая старая постройка – дом Христофора Шульца 1889 года, где в свое время размещался филиал известной компании «Зингер» и швейные машинки уже тогда можно было приобрести в кредит. Позже здесь располагалась гостиница.

Рядом – дом купца Бардыгина 1916 года постройки. Здание примечательно тем, что было построено не из привычного камня и дерева, которые тогда чаще всего использовали для строительства, а с применением металла и бетона. Михаил Бардыгин, замахнувшийся на московские стандарты, явил первый пример рационального домостроительства. Сейчас в здании расположен ЦОН.

По диагонали возвышается Дом специалистов, построенный в 1938 году. Его возводили пять долгих лет из-за десятков поправок и замечаний к проекту, а также пересмотра бюджета. Это редкий для города пример индивидуального, авторского подхода к строительству в 30-е годы ХХ века. В результате несколько десятков семей было обеспечено комфортным жильем – с высокими трехметровыми потолками и солидной квадратурой комнат. Квартиры давали здесь специалистам в период индуст­риализации.

Этот архитектурный ансамбль дополнили бронзовые скульптуры в человеческий рост, выполненные семейским скульптором Нурболом Калиевым. Незрячие экскурсанты руками тщательно исследовали все детали.

Пройдя по Найманбаева, экс­курсионная группа вышла на Арбат и дошла до историко-краеведческого музея по улице Мәңгілік Ел. Здесь их заинтересовало здание музея Абая – бывший дом купцов Ершовых. Балюстрады, стены с выступами, деревянные двери с резными элементами – все это люди с интересом «рассмат­ривали» руками. Кстати, в стенах купеческого особняка с 1920 года был детский дом, а с 1942-го – протезный завод. В 1970-м сюда переехал музей Абая.

Миновав парк, на месте которого в XVIII веке было болото, а в XIX – Гасфортская базарная площадь, группа прошла мимо знаменитых исторических локаций. В их числе – бывший торговый дом Плещеева, где сейчас располагается музыкальный магазин. Далее по маршруту – здание филиала партии «Amanat», которое, к слову, до 1947 года занимало китайское консульство. Внимание экскурсантов привлекли милые балкончики с коваными деталями и стены, отделанные рустом.

Стоит отметить, что детализации и пространственного понимания экскурсии добавили объем­ные модели, которые краевед Вилюс Матулюкштис распечатал специально для группы. Наличники и колоннады в миниатюре исследовали руками.

Во время прогулки незрячие семейчане рассказали о массе проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, когда выходят из дома. В первую очередь это «барьерная среда»: неприспособ­ленные тротуары, отсутствие специальных звуковых сигналов на светофорах, парковок для инватакси вблизи важных социальных учреждений. Ну и, конечно, автомобили, припаркованные в неположенных местах. Семей – не самый адаптированный город для людей с инвалидностью. Однако, надо заметить, в последние годы ситуация все же меняется в лучшую сторону.

– Чувствую ногами, что перекрес­ток получился хорошим, понравились брусчатка и скульптуры. Комфортно передвигаться. Но рядом с ЦОНом не учли парковку для инвалидов. В общей массе легковых машин, которые курсируют там без перерыва, сложно припарковать инватакси. В городе нужны «говорящие» светофоры. Особенно на таких оживленных улицах, как проспект Шакарима, Кабанбай-батыра, – отметила председатель ОО «Казахское общество слепых» филиала области Абай Ляззат Сулейменова.

Последний пункт назначения – территория краеведческого музея. Здесь, в экспозиции под открытым небом, собраны балбалы, датируемые VI–XI веками, молотилки и жернова. Завершилась познавательная прогулка совместным чаепитием, где звучали слова благодарности в адрес организаторов.

За полтора часа участники тактильной экскурсии получили массу впечатлений. Они по-новому почувствовали родной город, узнали неизвестные им ранее факты.

– Каждый выход незрячего человека из зоны комфорта на улицу – своего рода шаг в неизвестность и очередная экскурсия. Мы постарались передать самую интересную и полезную информацию о городе, показать, в каком удивительном с исторической и архитектурной точки зрения мес­те мы живем. Когда в Казахском обществе слепых отозвались на наше предложение, мы были одновременно рады и взволнованы, ведь, соглашаясь на такой эксперимент, наши незрячие земляки доверились нам. Доверие к миру, пожалуй, главная отличительная способность таких людей, – рассказали в краеведчес­ком обществе «Прииртышье».