От аль-Фараби до наших дней

Музей казахстанской науки, расположенный в «Ғылым ордасы», создан в 2010 году.

Как отметила заведующая музеем Назира Дуйсембаева, это единственный музей в стране, демонстрирующий историю зарождения научных знаний. Представлены все периоды развития науки на территории Казахстана, начиная с великого аль-Фараби до наших дней.

Специалист вспоминает, что при составлении концепции музея звучали разные мнения. Кто-то считал, что история отечественной науки начинается с 1932 года, когда была создана Казахстанская база Академии наук СССР. Тогда музееведу приш­лось сослаться на материалы, обнаруженные ученым-востоковедом Абсаттаром Дербисали в зарубежных библиотеках и архивах, и доказать, что наука в Центральной Азии зародилась несколько веков назад. Эти документы касаются как Абу Насра аль-Фараби, которого считают Вторым учителем после Арис­тотеля, так и тридцати ученых, выходцев из древнего Отрара.

Таким образом, первый зал музея посвящен этому древнему периоду, и центральное место занимает один из крупнейших представителей средневековой восточной философии Абу Наср аль-Фараби, который впервые сделал классификацию науки, определив ее разделы: наука о языке, логика и ее разделы, математические науки, физика и метафизика, гражданская наука и ее разделы.

Весомы достижения тюркской, а затем исламской цивилизации. В средние века восточные страны значительно обогнали Европу в развитии науки. Так, существуют сведения об Улугбекской обсерватории, всем известны имена ученых Абу Райхана Беруни, Мухаммеда ибн Хорезми. Караханидский период представлен трудами Ходжи Ахмета Яссауи, Махмуда Кашгари, который соз­дал словарь-справочник тюркских языков, Мухамеда Хайдара Дулати…

Нельзя не отметить и петроглифы, обладающие высокой информативностью, руническую письменность. Ярким памятником тюркской цивилизации является каменная стела, воздвигнутая в честь тюркского кагана Могиляна и принца Кюль-Тегина.

Территория нашей страны, ее культура интересовали древних путешественников: Сыма Цянь, Плано Карпини, Марко Поло, Ибн Баттута и других. Немаловажное значение имеют труды русских исследователей. В этом же зале особое место уделено великим казахским просветителям – Абаю Кунанбаеву, Ибраю Алтынсарину, Шокану Уалиханову. В этом ряду стоит и Мухамеджан Бабажанов, который получил серебряную медаль от Русского географического общества.

Второй зал музея посвящен истории развития и становления казахстанской науки в советский период – с 20-х годов ХХ века и до обретения независимости.

– Первая цель казахской интеллигенции, которая получила образование в России, Турции, Европе, заключалась в том, чтобы после революции 1905 года внедрить всеобщее образование для населения. Национальная интеллигенция участвовала не только в политических процессах, но и сыграла большую роль в интеллектуальном развитии народа, – говорит Назира Дуйсембаева.

Казахская элита в начале ХХ века создавала учебники, выпускала газеты и журналы. Ее представители понимали, что без образования и науки не может быть развития. Уже в 1932 году была образована Казахстанская база Академии наук СССР. Многое для становления отечественной науки сделал выдающийся ученый и общественный деятель Каныш Сатпаев.

Казахстан прославился на весь мир в 1961 году, когда первый человек полетел в космос с космодрома Байконур. Одной из ярких страниц отечественной археологической науки стала находка Золотого человека. В 80-е годы началось развитие молекулярной биологии, в конце 90-х создается программа для полета казах­станских космонавтов в космос…

Третий зал посвящен науке суверенного Казахстана.

В музее стремятся через знакомство с яркими историческими личностями рассказывать посетителям о зарождении, развитии и достижениях казахстанской науки. Документальные источники, фотографии, научные труды, личные вещи ученых вызывают живой интерес и множество воп­росов. Сотрудники отмечают, что музейные экспозиции обладают большим воспитательным потенциалом, вызывают чувство гордости за свою страну, вдохновляют молодых ученых, студентов, школьников.