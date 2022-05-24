От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола

От еврокубков до топ-чемпионатов

Завтра в столице Албании Тиране на «Арена Комбетаре» в поединке между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» определится обладатель Лиги конференций УЕФА, а на минувшей неделе обладателем Кубка Лиги Европы стал немецкий «Айнтрахт».

Главный поединок во втором по значимости клубном турнире Старого Света – Лиге Европы прошел на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в испанской Севилье, где встретились немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Счет был открыт во втором тайме – на 57-й минуте отличился полузащитник «Рейнджерс» Джо Арибо, а на 70-й минуте ответный мяч забил форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время – 1:1, а в послематчевой серии пенальти выиграл клуб из Германии – 5:4. Причем победный мяч в решающей серии одиннадцатиметровых оказался также на счету Борре.

«Айнтрахт» завоевал этот трофей без единого поражения в турнире. Клуб из Франкфурта провел 13 матчей, в которых сумел 8 раз победить соперников и 5 раз сыграть вничью. Это третий клуб в истории турнира, которому удалось добиться такого результата. Ранее без поражений одерживали победу в Лиге Европы лишь испанский «Вильярреал» и английский «Челси».

«Айнтрахт» во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы⁄Кубок УЕФА. Впервые это случилось в сезоне-1979⁄1980. Тогда они обыграли гладбахскую «Боруссию» в двухматчевом финале Кубка УЕФА за счет большего количества мячей на выезде (2:3, 1:0).

Кстати, этот титул Лиги Европы стал седьмым для всего немецкого футбола. Только у трех стран больше побед в этом турнире. У Англии и Италии – по девять выигранных трофеев. Рекордсменом же является Испания, клубы которой завоевали Лигу Европы 13 раз.

Теперь «Айнтрахт» впервые сыграет в Лиге чемпионов, куда он получил прямую путевку после победы в данном турнире. Стоит отметить, что в этом сезоне в чемпионате Германии он занял лишь 11-е место, набрав 42 очка в 34 играх. «Айнтрахт» проведет генеральную репетицию уже в этом году, так как сыграет матч за Суперкубок УЕФА 10 августа. Соперником немецкой команды станет либо испанский «Реал», либо английский «Ливерпуль», которые 28 мая встретятся в финале Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную лучших футболистов Лиги Европы сезона-2021⁄2022. В нее вошли футболисты не только из «Айнтрахта» и «Рейнджерса», но и английского «Вест Хэма» и немецкого «Лейпцига» – все эти команды дошли минимум до полуфинальной стадии турнира.

Итак, в сборную вошли следующие игроки. Голкипер Кевин Трапп («Айнтрахт»). Защитники: Крэйг Доусон («Вест Хэм»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Кэлвин Бейсси («Рейнджерс»). Полузащитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»). Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Райан Кент («Рейнджерс»).

Добавим, что полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич признан лучшим игроком Лиги Европы текущего сезона. 29-летний сербский футболист забил 3 мяча, сделал 6 голевых передач в 12 матчах первенства и помог команде выиграть турнир. А нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим молодым игроком Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше соревнований он провел семь матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.

А теперь перейдем в топ-5 национальных первенств Старого Света, которые на минувшей неделе официально завершили сезоны.

В Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом Премьер-лиги сезона-2021⁄22. Причем все решилось в заключительном, 38-м туре. Подопечные Пепа Гвардиолы обыграли дома «Астон Виллу» из Бирмингема со счетом 3:2.

Это был поистине фееричный поединок, который отнял немало нервных клеток у любителей футбола. Все дело в том, что «Шейхи» из Манчестера по ходу игры уступали со счетом 0:2 за 14 минут до финальной сирены и были в шаге от проигрыша чемпионства. У «Астон Виллы» на тот момент голы забили Мэтти Кэш (37-я) и Филиппе Коутиньо (69-я).

Матч с ног на голову перевернул игрок сборной Германии, этничес­кий турок Илкай Гюндоган, который на 76-й минуте сократил отставание, а на 81-й, оформив дубли, принес своей команде долгожданную победу. У «Манчестер Сити» очень важный гол на 78-й минуте забил испанец Родриго Эрнандес.

«Манчестер Сити» набрал 93 очка в 38 встречах и стал чемпионом Англии, опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. Кстати, в параллельном матче «Скаузеры», также претендовавшие на титул, обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 3:1. Однако этого не хватило – команда Юргена Клоппа стала второй, проиграв «Шейхам» всего одно очко. «Бронзу» первенства взял столичный «Челси», дома обыг­равший «Уотфорд» – 2:1.

Это четвертая победа «Ман Сити» в АПЛ за последние пять лет. Гегемонию «МС» в чемпионате Англии в сезоне-2019⁄2020 прервал «Ливерпуль». «Шейхи» тогда стали вторыми.

Стоит отметить достижения тренера чемпионов, испанского наставника Хосепа Гвардиолы. Он стал третьим тренером мира по количеству завоеванных трофеев, которых у него теперь 32 за 13 лет карьеры. Опережают его только Мирча Луческу, возглавляющий сейчас киевское «Динамо» (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет). Для Гвардиолы это четвертый трофей чемпиона Англии в карьере. Он тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.

По итогам сезона определились все команды, которые представят Англию в еврокубках. В Лигу чемпионов отправились чемпион Анг­лии «Манчестер Сити», а также «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Во втором по значимости европейском турнире – Лиге Европы сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». И наконец, в Лигу конференций отправился «Вест Хэм Юнайтед».

Не менее драматичным стал последний тур и в итальянском нацио­нальном первенстве, где «Милан» стал чемпионом спустя долгих 11 лет. «Россонери» завоевали титул в заключительном, 38-м туре, разгромив на выезде «Сассуоло» со счетом 3:0. Благодаря этой победе «Милан» набрал 86 очков и победил.

Символично и то, что «Милан» выиграл чемпионство, когда в клуб вернулся великий швед Златан Ибрагимович, который покинул «Россонери» в 2012 году. Значимо и то, что очередное звание чемпионов в этом клубе получило и третье поколение Мальдини. В этот раз победителем серии А стал нападающий «Милана» Даниэль Мальдини. До этого данный трофей выигрывали его отец Паоло Мальдини и дед Чезаре Мальдини.

20-летний Мальдини – воспитанник «Милана». В нынешнем сезоне итальянский футболист принял участие в 13 матчах за команду во всех турнирах, забив один мяч. Это первый трофей Мальдини-младшего в карьере.

53-летний Паоло Мальдини всю игровую карьеру (1985–2009) провел в «Милане». В 900 матчах за клуб защитник забил 33 гола и отдал 43 результативные передачи. Вместе с командой он выиграл 25 трофеев, в том числе семь титулов чемпиона Италии.

Чезаре Мальдини выступал за «Милан» с 1954 по 1966 год, проведя в составе команды 399 матчей. В «Милане» Чезаре выиграл Лигу чемпионов и четыре трофея серии А.

Что касается завершившегося национального первенства, то серебряных наград этого сезона удостоился еще один миланский клуб – «Интер», который хоть и разгромил дома «Сампдорию» со счетом 3:0, но финишировал вторым с отставанием в два очка. Бронзовые медали получил неаполитанский «Наполи», набравший в итоге 79 очков, разгромив в гостях «Специю» тоже со счетом 3:0.

Теперь об оставшихся трех наиболее сильных национальных чемпионатах Европы. Там победители первенств были известны заранее, причем в Германии местный турнир завершился неделей ранее, чем в других странах. Подведем итоги первенств Испании и Франции.

В испанской Примере уже действующий чемпион мадридский «Реал» в последнем туре сыграл вничью дома с «Бетисом» из Севильи – 0:0, а серебряный призер «Барселона» и вовсе на своем поле проиграла «Вильярреалу» – 0:2. А вот бронзовые награды достались мадридскому «Атлетико», который на выезде вырвал победу у «Реал Сосьедада» из Сан-Себастьяна со счетом 2:1.

Во Франции столичный «Пари Сен-Жермен» в статусе победителя первенства в последнем туре дома разгромил «Метц» – 5:0. Серебряные медали все-таки достались «Марселю», в субботу дома обыгравшему с крупным счетом «Страсбург» – 5:0, а «бронза» у «Монако», на выезде сыгравшего вничью с «Лансом» – 0:0.

В заключение хотелось бы привести названия всех клубов Европы, которые на данный момент стали победителями национальных первенств. Исключения для чемпионатов, где все еще продолжаются регулярные турниры.

Итак, в Англии победил «Манчестер Сити»; в Испании – мадридский «Реал»; в Италии – «Милан»; в Германии – мюнхенская «Бавария»; во Франции – столичный «ПСЖ»; в Португалии – «Порту»; в Нидерландах – амстердамский «Аякс»; в Австрии – «Ред Булл Зальцбург»; в Шотландии – «Селтик» из Глазго; в России – «Зенит» из Санкт-Петербурга; в Сербии – «Црвена Звезда» из Белграда; в Украине – «Шахтер» из Донецка (чемпионат завершили досрочно); в Бельгии – «Брюгге»; в Швейцарии – «Цюрих»; в Греции – «Олимпиакос» из Пирея; в Чехии – «Виктория» из Пльзеня; в Дании – «Копенгаген»; в Хорватии – «Динамо» из Загреба; в Турции – «Трабзонспор» из Трабзона; на Кипре – «Аполлон» из Лимасола; в Израиле – «Маккаби» из Хайфы; в Болгарии – «Лудогорец» из Разграда; в Румынии – «Клуж» из Клуж-Напока; в Азербайджане – «Карабах» из Баку; в Венгрии – «Ференцварош» из Будапешта; в Польше – «Лех» из Познани; в Словакии – братиславский «Слован»; в Словении – «Марибор»; в Молдавии – «Шериф» из Тирасполя; в Боснии и Герцеговине – «Зриньски Мостар» из Мостара; в Люксембурге – «Дюделанж»; в Косово – «Балкани» из Сува-Реке; в Северной Ирландии – «Линфилд» из Белфаста; в Албании – «Тирана»; в Мальте – «Хибернианс» из Паолы; в Северной Македонии – «Шкупи» из Скопье; в Уэльсе – «Нью-Сейнтс» из селения Ллансантффред; из Гибралтара – «Линкольн Ред Импс»; из Черногории – «Сутьеска» из Никшича и, наконец, из Андорры – «Интер Клуб Эскальдес» из Эскальдес-Энгордани.

Еще одним сильнейшим клубом в своей стране (Лихтенштейне) стал «Вадуц». Чемпионат в этом государстве не проводится, поскольку клубы предпочитают выступать в низших лигах чемпионата Швейцарии. А вот Кубок разыгрывают – победитель получает место в квалификации Лиги конференций.