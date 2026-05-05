Казахстан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Таджикистаном

Ратификация Договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном заложит правовую основу для нового этапа экономического партнерства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Документ призван стимулировать приток инвестиций и обеспечить защиту совместных бизнес-инициатив, трансформируя политические договоренности Глав государств в конкретные экономические результаты.