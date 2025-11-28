От истоков к современности

Культура
84
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Нам нужно заново осмыслить роль Нургисы Тлендиева в культурной истории страны

фото Юрия Беккера

Международная научно-практическая конференция «Феномен Нургисы Тлендиева в современной музыкальной культуре Казахстана», объе­динившая исследователей, исполнителей и музыковедов, в том числе из стран Центральной Азии, организованная Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы (КНК), прошла в стенах Национальной библиотеки РК.

Проректор по научно-инновационной деятельности, творческому развитию и международному сотрудничеству КНК им. Курмангазы профессор ­Айзада Нусупова отметила, что в адрес конференции было получено более 130 статей, и это еще одно свидетельство значимости музыкального наследия Нургисы Тлендиева.

– Проведение конференции чрезвычайно важно для нашего общества – она помогает нам глубже понять творчество и многогранную личность Нургисы Тлендиева и его огромный вклад в национальную музыкальную культуру. Он – великий ­кюйши, домбрист, композитор, педагог, дирижер, организатор, соз­давший уникальный оркестр «Отырар сазы», слава которого гремела далеко за пределами Казахстана. Кроме того, ­Нургиса Тлендиев – основатель собственной исполнительской школы, объединяющей традиции и современность, академизм и народное звучание, – говорит Айзада Нусупова.

По ее словам, главная идея конференции – не просто отметить 100-летний юбилей маэстро, а заново осмыслить роль Нургисы Тлендиева в культурной истории Казахстана. В этом контексте участники мероприятия обсуж­дали его влияние на развитие композиторской школы, дирижерского и исполнительского искусств, особенности кюев и репертуар оркестра народных инструментов, а также современные подходы к сохранению и популяризации его наследия.

Профессор кафедры «Музыковедение и композиция», заслуженный деятель РК Сауле Утегалиева отметила, что Нургиса Тлендиев стал ключевой фигурой казахстанского музыкального искусства во второй половине XX века.

– Он сумел соединить традиционное звучание домбры с симфоническим мышлением и философской глубиной, – отмечает ученый.

Она вспоминает, что будучи студентами консерватории, они стали свидетелями зарождения легендарного фольклорно-­этнографического ансамбля ­«Отырар сазы».

– Ансамбль стал своего рода альтернативой оркестру народных инструментов имени Курмангазы, который был выстроен по классической европейской модели. «Отырар сазы» вернул нас к традиционной музыке, к этническому звукоидеалу, который мы уже начинали утрачивать. Это было новое звучание, новый взгляд на кюй, – сказала Сауле Утегалиева.

По ее словам, Нургиса Тлендиев, выросший на музыкальных традициях Жетысу и получивший серьезное академическое образование, сумел придать кюям концертное качество и вывести народные инструменты на большую сцену. Его творчество оказывает влияние на целые поколения исполнителей – домбристов, дирижеров, кюйши.

Заслуженный артист РК Амантай Нурпеисов поделился своими воспоминаниями о работе под руководством Нургисы Тлендиева. По его мнению, Тлендиев стал классиком, к чьим произведениям обращаются вновь и вновь.

– Ведь он был не просто дирижером, но и талантливым композитором. Мы любили играть его музыку, мы понимали ее серд­цем. Его кюй «Әлкисса» открыл путь на большую сцену сотням домбристов, являясь своего рода визитной карточкой их высокого исполнительского мастерства, – отметил Амантай Нурпеисов.

Участники конференции сошлись во мнении, что творчество Нургисы Тлендиева – это не только культурное наследие, но и основа развития современного казахстанского исполнительского искусства. Его музыка продолжает жить, вдохновлять и объединять поколения. Феномен Нургисы Тлендиева состоит в его редкой многогранности, способности объединить народную музыку и академическую традицию, а также в создании нового этнического звучания, которое определило лицо казахстанской музыкальной культуры на десятилетия.

#Алматы #конференция #100 лет #Нургиса Тлендиев

