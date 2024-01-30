От Китая до Франции

На площадке НПП РК «Атамекен» состоялось совещание по подготовке к Году казахстанского туризма в Китае. Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Райымбек Баталов отметил важность налаживания прямых b2b контактов с китайскими коллегами, подчеркнув, что такое взаимодействие является фундаментом для укрепления экономических и культурных связей между двумя странами. Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев представил концептуальное видение Года туризма, а также рассказал о мероприятиях, направленных на расширение сотрудничества в данной сфере.

На встрече с представителями турбизнеса обсуждались вопросы подготовки к организованному приему китайских туристов, обучения гидов, работы с населением, организации специальных туров и проектов для гостей из Поднебесной. Год туризма пройдет под лозунгом Kazakhstan Belt & Road Destination, а церемония открытия планируется в конце марта 2024 года в Пекине. В течение года состоится более 35 мероприятий, включая тематические недели, гастроли творческих коллективов, участие в крупнейших туристичес­ких выс­тавках в Китае, ознакомительные туры, рекламные акции. Закрытие Года туризма запланировано на декабрь 2024 года в Алматы.

Также на прошедшей неделе под эгидой Министерства туризма и спорта состоялось торжественное подписание Договора о совместном сотрудничестве между известной французской гостиничной группой Accor (она объединяет 5 500 оте­лей, 10 000 ресторанов и баров, а также велнес-цент­ры и коворкинги в более чем 110 странах) и одной из крупных казахстанских компаний.

– Реализация проектов по созданию мест размещений туристов ведущей мировой гостиничной группой Accor, которая имеет большой опыт в экосистеме международной туриндустрии, несомненно, внесет значительный вклад в развитие сферы туризма Казахстана. Мы высоко ценим такой обмен опытом и надеемся, что данное сотрудничество даст плодотворный результат, – отметил глава туристского ведомства Ермек Маржикпаев.