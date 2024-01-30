От Китая до Франции

Статьи
85
Аскар Султан

В Министерстве туризма и спорта обсудили планы проведения Года казахстанского туризма в Китае. Также было заявлено о приходе к нам известной французской гостиничной группы.

фото из архива "КП"

На площадке НПП РК «Атамекен» состоялось совещание по подготовке к Году казахстанского туризма в Китае. Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Райымбек Баталов отметил важность налаживания прямых b2b контактов с китайскими коллегами, подчеркнув, что такое взаимодействие является фундаментом для укрепления экономических и культурных связей между двумя странами. Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев представил концептуальное видение Года туризма, а также рассказал о мероприятиях, направленных на расширение сотрудничества в данной сфере.

На встрече с представителями турбизнеса обсуждались вопросы подготовки к организованному приему китайских туристов, обучения гидов, работы с населением, организации специальных туров и проектов для гостей из Поднебесной. Год туризма пройдет под лозунгом Kazakhstan Belt & Road Destination, а церемония открытия планируется в конце марта 2024 года в Пекине. В течение года состоится более 35 мероприятий, включая тематические недели, гастроли творческих коллективов, участие в крупнейших туристичес­ких выс­тавках в Китае, ознакомительные туры, рекламные акции. Закрытие Года туризма запланировано на декабрь 2024 года в Алматы.

Также на прошедшей неделе под эгидой Министерства туризма и спорта состоялось торжественное подписание Договора о совместном сотрудничестве между известной французской гостиничной группой Accor (она объединяет 5 500 оте­лей, 10 000 ресторанов и баров, а также велнес-цент­ры и коворкинги в более чем 110 странах) и одной из крупных казахстанских компаний.

– Реализация проектов по созданию мест размещений туристов ведущей мировой гостиничной группой Accor, которая имеет большой опыт в экосистеме международной туриндустрии, несомненно, внесет значительный вклад в развитие сферы туризма Казахстана. Мы высоко ценим такой обмен опытом и надеемся, что данное сотрудничество даст плодотворный результат, – отметил глава туристского ведомства Ермек Маржикпаев.

#Китай #туризм #совещание #Атамекен

Популярное

Все
Дайте лед!
Арендное жилье для работаю­щей молодежи выдали в Шымкенте
Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске
От Китая до Франции
Чтобы старость была в радость
Переходя на личности
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На грани остановки
Будем честны друг с другом
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
На участке голанского преткновения
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Ставил деньги – проиграл жизнь
Авоська от кутюр
Напал на школьницу
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Электрошок из банка
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)

Читайте также

Отличная мотивация
Переходя на личности
Чтобы старость была в радость
Альянс теории и практики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]