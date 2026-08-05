Казахстан нарастил производство безалкогольных напитков на 17%

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произведено 1,6 млрд литров минеральной воды и безалкогольных напитков, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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Объем реализации на внутреннем рынке достиг 1,7 млрд литров, увеличившись на 21%. При этом импорт безалкогольных напитков вырос на 29,6% и составил 217,1 млн литров. Доля импортной продукции на внутреннем рынке составила 11,4%.



Основную долю экспорта традиционно составили воды с добавлением сахара или других подслащивающих либо вкусо-ароматических веществ и прочие безалкогольные напитки. За отчетный период поставки данной продукции достигли 172,8 млн литров на сумму 75,5 млн $.

Крупнейшим рынком сбыта остается Кыргызстан, куда было экспортировано 94,9 млн литров продукции на сумму 39,0 млн $.

Значительный рост экспортных поставок отмечен в Узбекистан, где объем экспорта увеличился с 39,2 млн до 48,3 млн литров, а стоимость поставок выросла до 28,1 млн $.



Наиболее заметно увеличился экспорт в Россию, где объем поставок вырос более чем в 2,5 раза – с 9,2 млн до 23,5 млн литров. Значительный рост также отмечен в Армению, куда экспорт увеличился почти в 10 раз и достиг 548,5 тыс. литров. Поставки в Азербайджан и Грузию выросли более чем в 12 раз, составив 342,1 тыс. и 393,5 тыс. литров соответственно.



Кроме того, экспорт в Таджикистан увеличился с 2,5 млн до 2,9 млн литров, в Монголию - с 802,1 тыс. до 930,2 тыс. литров, а в Республику Корея - со 117,7 тыс. до 171,5 тыс. литров.

Отметим, по итогам 2025 года производством безалкогольных напитков в Казахстане занимались 145 предприятий.