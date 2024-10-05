От мечты к реальности

На реализацию этой прог­раммы в СКО было выделено 1,8 млрд тенге. Эти средства нацелены на поддержку сельского бизнеса.

Благодаря «Ауыл аманаты» и собственной инициативе десятки сельских жителей получили возможность реализовать свои предпринимательские идеи на выгодных условиях, открывая для этого новые предприятия и создавая рабочие места. Одним из ярких примеров является история Айман Байдилдаевой, которая воспользовалась прог­раммой и открыла автомойку с самообслуживанием в родном селе Бесколь Кызылжарского района.

Программа «Ауыл аманаты» оказалась настоящим спасением для многих жителей сельской местности, которые мечтали о своем бизнесе, но не могли позволить себе крупные вложения. Инициатива направлена на повышение доходов сельского населения и дает возможность безработным гражданам, начинающим и действующим предпринимателям, а также самозанятым и получателям социальной помощи брать льготные микрокредиты на реализацию своих проектов под невероятно низкий процент – всего 2,5% годовых.

Изначально в СКО открылись центры информационной поддержки по проекту «Ауыл аманаты». Они предложили консультационные услуги сельчанам, желающим повысить свой доход за счет развития животноводства, огородничества и открытия объек­тов малого бизнеса. Консультации оказывались в регио­нальном и территориальных филиалах партии «Amanat».

Напомним, что «Ауыл аманаты» – это совместный проект партии «Amanat» и Правительства, направленный на сокращение разрыва доходов между сельскими и городскими жителями. Он реализуется в рамках Программы повышения доходов населения.

Теперь расскажем подробнее о том, что одним из первых проектов в Северо-Казахстанской области стала автомойка с самообслуживанием, открытая Айман Байдилдаевой в селе Бесколь Кызылжарского района. Вместе с мужем она давно планировала открыть свое дело, и программа «Ауыл аманаты» стала для семьи отличным шансом реализовать мечту.

Айман Байдилдаева узнала о программе в АО «СПК «Солтүстік» и буквально за три недели, с момента первой консультации до получения займа, смогла пройти все этапы оформ­ления. Проект Айман стал первым, который был одобрен в рамках новой программы.

– Мы с мужем давно хотели открыть автомойку, – вспоминает сегодня Айман. – Планировали взять кредит, а потом я узнала о программе «Ауыл аманаты», предназначенной как раз для сельчан. Приехала в СПК «Солтүстік» и сразу получила подробную консультацию. Не теряя ни дня, собрала необходимый пакет документов. Волновалась, конечно. И была очень рада, когда мне сообщили, что заем одобрен. Мой проект оказался еще и первым, который одобрили. На все ушло примерно три недели. На полученные по программе деньги мы купили оборудование для автомойки. Все сделали так, как и планировали. Спасибо мужу! У него золотые руки. Он многое сделал сам. Планируем еще поставить пылесос, открыть шиномонтаж. Такие программы, как «Ауыл аманаты», – это просто подарок судьбы, точнее, подарок от государства!

Итак, заем на 5,5 млн тенге окупил оборудование для автомойки на три автомобиля. Для своего бизнеса предприниматели выбрали оборудование итальянского производства, гарантирующего высокое качест­во, долговечность и удобство в эксплуатации. Теперь Айман Байдилдаева намерена сделать автомойку круглогодичной, чтобы можно было работать даже зимой.

Льготный заем по программе «Ауыл аманаты» получили всего 45 жителей Кызылжарского района на общую сумму почти 400 млн тенге. Они обеспечили постоянной работой не только себя, но и создали дополнительные рабочие места.

Например, еще одна жительница села Бесколь Мадина Кабаева стала оказывать населению такую услугу, как лазерная эпиляция. На заемные средства она приобрела дорогостоящий современный аппарат немецкого производства. Планирует участвовать в подобных госпрограммах и дальше.

Житель села Прибрежное Станислав Волков открыл СТО, а его односельчанин Амир Баукенов теперь разводит овец. На его ферме более 250 голов скота.

По проекту «Ауыл аманаты» в 2023 году было одобрено 236 зая­вок на всю выделенную из республиканского бюджета для СКО сумму – 1,8 млрд тенге. Чаще всего сельчане просили деньги на разитие животноводства, торговли, брали средства на приобретение техники и оборудования. Средняя сумма льготного займа – 7,3 млн тенге.

В рамках программы «Ауыл аманаты» жители СКО стали покупать скот по «товарному» кредиту, преимущество которого состоит в том, что взять живой товар можно у местных фермеров, а рассчитаться – приплодом. Об этом опыте рассказал на форуме акимов всех уровней руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов:

– В рамках программы «Ауыл аманаты» внедряется новая инициатива, – пояснил он. – «Товарный» кредит станет эффективным инструментом для поддержки фермеров и местных жителей. Цель нового подхода заключается в том, чтобы обеспечить фермеров необходимыми ресурсами для ведения хозяйства, особенно в условиях, когда доступ к финансированию может быть ограничен. Физические лица, например, безработные и получатели адресной социальной помощи, могут подавать заявки на получение скота в качестве «товарного» кредита. После подачи заявки акиматы районов и сельских округов будут определять операторов. В этой роли выступят местные крестьянские и фермерские хозяйства, а также юридические лица и кооперативы.

Возвратить кредит можно будет за счет приплода, что снижает риски растраты кредитных средств. Такая мера нацелена на привлечение социально уязвимых слоев населения.

– Инициатива Президента по внедрению «товарного» кредита направлена на поддержку сельских жителей и повлечет развитие аграрного сектора страны, – сказал в заключение Куанышбек Калижанов.

Работа по реализации прог­раммы «Ауыл аманаты» обсуж­далась, когда в Петропавловск приезжал советник Премьер-министра Ералы Тугжанов. На совещании с его участием указывалось, что программа доказала свою эффективность еще в прошлом году. Сельским жителям было выдано 236 льготных кредитов на развитие собственного бизнеса, которые позволили создать 250 новых рабочих мест в сельской местности. Большинство сельчан, воспользовавшихся государственной поддержкой, направили занятые средства на развитие животноводства, приобретение техники и оборудования, открытие объектов торговли и оказания услуг. Важным аспектом также стало создание новых кооперативов.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов отметил высокий спрос на программу среди сельского населения и подчеркнул, что реализация «Ауыл аманаты» продолжается. В 2024 году профинансируют 91 проект, в результате будет создано еще 150 рабочих мест. Приоритетными направлениями стали овцеводство, птицеводство и кормопроиз­водство.

Гауез Нурмухамбетов подчерк­нул, что программа ориентирована не только на экономическое развитие, но и на улучшение жизни сельчан. Обеспечение стабильного дохода и создание новых рабочих мест позволят уменьшить отток населения из сельской местности, повысить уровень жизни и укрепить местные сообщества.

Ералы Тугжанов отметил важность постоянного мониторинга и анализа результатов программы, чтобы своевременно вносить коррективы и адаптировать меры поддержки под реальные нужды сельского населения. Программа «Ауыл аманаты» играет сегодня важную роль в устойчивом развитии сельских территорий Северо-Казахстанской области.