Статьи
От народного до трайбл-стиля
Михаил Тё
Благодаря такому подходу руководитель таразского ансамб­ля восточного танца «Томирис» Ирина Тен известна сегодня как одна из лучших хореографов области. В своей работе она обращает внимание не только на композицию, рисунок движений, но и прежде всего на оригинальность постановки. Каждый танец старается сделать особенным. Ирина черпает вдохновение из фольклора, поэтому каждый раз на сцене словно оживают героини мифов, легенд и сказок. В творчестве коллектива привлекает смешение стилей и направлений восточного танца. Здесь и народный танец, и классика, и трайбл-стиль. В репертуа­ре более 20 постановок, а из числа последних – казахский танец кукол, восточный «Праздник лета», китайский «Танец фей», корейская композиция «Самбук» («Три барабана»).

Немало времени уделяется подбору музыкального сопровож­дения и разработке костюмов. Мелодии выбирает сама Ирина, с созданием сценических образов ей помогают близкие и друзья. В числе помощников – ее мама, которая считается настоящим мастером по пошиву к­орейской национальной одежды. Искусству ее изготовления она училась в Стране утренней свежести, знает все тонкости процесса. В целом же над одним танцем в течение месяца вместе с Ириной трудятся музыкант, закройщица, вышивальщица и три швеи.

Мастерство самой руководительницы коллектива не вызывает сомнений. Базовые навыки Ирина Тен получила за годы обу­чения в частной школе искусств «Ариран» при ассоциации корейцев Жамбылской области. Сегодня она не представляет себя без танца. Еще будучи школьницей, поняла, что свою жизнь хочет связать именно с этим видом искусства. Но быть рядовым танцором ей было мало, поэтому в 2006 году Ирина организовала собственный ансамбль, основным направлением которого стали восточные танцы.

– Во-первых, они близки мне по духу, – объясняет свой выбор Ирина Тен. – Во-вторых, восточные танцы всегда считались экзотикой. Их исполняли при дворах правителей, они были украшением любых празднеств. Считалось, что в них есть что-то необычное и мистическое.

Год спустя со дня основания коллектив участвовал в городском конкурсе в номинации «Лучший восточный танец». Дебют удался. За представленный танец живота «Восточный фристайл» жюри присудило ансамблю первое место. Победа в творческом состязании окрылила девушку, и она с еще большим энтузиазмом продолжила начатое дело. В репертуаре появились народные танцы: индийский, испанский, русский, кантри и другие, а с недавнего времени в «Томирисе» стали обучать и игре на корейских барабанах.

Поскольку выбранная специфика предусматривает исключительно женские образы, в ансамбле только представительницы прекрасного пола. Со временем открылась и детская группа. Сегодня в студии более 40 участниц в возрасте 6–18 лет, которые готовятся к своему очередному концерту, посвященному Всемирному дню танца.

– Восточные танцы отли­чаются сложностью техники, – говорит Ирина. – Важно не только держать осанку, но и хорошо владеть всем телом, чувствовать его, контролировать каж­дое движение.

По словам руководительницы ансамбля, танец выглядит красиво только тогда, когда все движения отточены до мелочей, выполняются четко. А чтобы добиться такого результата, необходимо повторить движения сотни раз.

Популярное

Все
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет

Читайте также

Статьи
Доходы начинаются с зарплаты
Статьи
Как припарковаться к балкону
Статьи
Www.Немного_о_погоде.Com
Статьи
Дикий, дикий Дэн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]