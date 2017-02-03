Статьи От народного до трайбл-стиля Михаил Тё

Благодаря такому подходу руководитель таразского ансамб­ля восточного танца «Томирис» Ирина Тен известна сегодня как одна из лучших хореографов области. В своей работе она обращает внимание не только на композицию, рисунок движений, но и прежде всего на оригинальность постановки. Каждый танец старается сделать особенным. Ирина черпает вдохновение из фольклора, поэтому каждый раз на сцене словно оживают героини мифов, легенд и сказок. В творчестве коллектива привлекает смешение стилей и направлений восточного танца. Здесь и народный танец, и классика, и трайбл-стиль. В репертуа­ре более 20 постановок, а из числа последних – казахский танец кукол, восточный «Праздник лета», китайский «Танец фей», корейская композиция «Самбук» («Три барабана»).



Немало времени уделяется подбору музыкального сопровож­дения и разработке костюмов. Мелодии выбирает сама Ирина, с созданием сценических образов ей помогают близкие и друзья. В числе помощников – ее мама, которая считается настоящим мастером по пошиву к­орейской национальной одежды. Искусству ее изготовления она училась в Стране утренней свежести, знает все тонкости процесса. В целом же над одним танцем в течение месяца вместе с Ириной трудятся музыкант, закройщица, вышивальщица и три швеи.



Мастерство самой руководительницы коллектива не вызывает сомнений. Базовые навыки Ирина Тен получила за годы обу­чения в частной школе искусств «Ариран» при ассоциации корейцев Жамбылской области. Сегодня она не представляет себя без танца. Еще будучи школьницей, поняла, что свою жизнь хочет связать именно с этим видом искусства. Но быть рядовым танцором ей было мало, поэтому в 2006 году Ирина организовала собственный ансамбль, основным направлением которого стали восточные танцы.



– Во-первых, они близки мне по духу, – объясняет свой выбор Ирина Тен. – Во-вторых, восточные танцы всегда считались экзотикой. Их исполняли при дворах правителей, они были украшением любых празднеств. Считалось, что в них есть что-то необычное и мистическое.



Год спустя со дня основания коллектив участвовал в городском конкурсе в номинации «Лучший восточный танец». Дебют удался. За представленный танец живота «Восточный фристайл» жюри присудило ансамблю первое место. Победа в творческом состязании окрылила девушку, и она с еще большим энтузиазмом продолжила начатое дело. В репертуаре появились народные танцы: индийский, испанский, русский, кантри и другие, а с недавнего времени в «Томирисе» стали обучать и игре на корейских барабанах.



Поскольку выбранная специфика предусматривает исключительно женские образы, в ансамбле только представительницы прекрасного пола. Со временем открылась и детская группа. Сегодня в студии более 40 участниц в возрасте 6–18 лет, которые готовятся к своему очередному концерту, посвященному Всемирному дню танца.



– Восточные танцы отли­чаются сложностью техники, – говорит Ирина. – Важно не только держать осанку, но и хорошо владеть всем телом, чувствовать его, контролировать каж­дое движение.



По словам руководительницы ансамбля, танец выглядит красиво только тогда, когда все движения отточены до мелочей, выполняются четко. А чтобы добиться такого результата, необходимо повторить движения сотни раз.

