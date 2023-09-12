В Баку большой группе азербайджанских учителей впервые вручены сертификаты казахстанского Центра педагогического мастерства. Масштабное сотрудничество с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики логически продолжает системную работу Центра педагогического мастерства NIS по профессиональному развитию зарубежных учителей и успешному трансферу казахстанских интеллектуальных технологий в мировое образование.

Азербайджанские коллеги приступили к обучению в августе в Астане, в центре специально для них разработали масштабную программу по профессиональному развитию «Современный учитель: от преподавания к исследованию».

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин отметил, что «Современный учитель» посвящен самым вост­ребованным приоритетам современного образования, в том числе глобальным трендам мировой педагогики и реальным инструмен­там для конкретного преподавателя.

Учебная программа для азербайджанских коллег началась с открытой лекции комиссара Азиатского хаба Глобальной комиссии по образованию Куляш Шамшидиновой. Какими должны быть ответы на вечные вопросы в эпоху урбанизации, чему будут учиться альфы, что объединяет в наше время родителей и детей, с чего начинается цифровая транс­формация школы, кто создает персональную траекторию ученика – большой интерес зарубежных учителей вызвали главные вопросы, которые волнуют сегодня педагогов всех стран.

В рамках двух очных этапов обучения – в Астане и Баку – прио­ритетными темами оказались концептуальное планирование, школьная культура и дружественная к ребенку среда, мотивационные и аффективные теории, критическое мышление, диалоговое и инклюзивное обучение, функциональная грамотность.

– Каждый день в Астане и Баку мы с нетерпением ждали, чем сегодня удивят казахстанские коллеги. Обучение в центре подтвердило мою личную уверенность в том, что успех современного учителя начинается с личной мотивации, – призналась заслуженный учитель Азербайджанской Республики Флора Алиева.

Главными подарками в профессиональном багаже, которые азербайджанские коллеги увезли из Астаны, стали методические портфели Lesson Box, разработанные Центром педагогического мастерства.

Сотрудничество с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики расширило географию востребованных проектов ЦПМ по профессиональному развитию зарубежных учителей. В разные годы сертификаты казахстанского Центра педагогического мастерства вручались представителям нес­кольких регионов Российской Федерации, Кыргызстана, Турк­мении.