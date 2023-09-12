От преподавания к исследованию Свежий выпуск 12 сентября 2023 г. 4:00 1 Аяжан Газиз Впервые сертификаты казахстанского Центра педагогического мастерства вручены азербайджанским учителям. В Баку большой группе азербайджанских учителей впервые вручены сертификаты казахстанского Центра педагогического мастерства. Масштабное сотрудничество с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики логически продолжает системную работу Центра педагогического мастерства NIS по профессиональному развитию зарубежных учителей и успешному трансферу казахстанских интеллектуальных технологий в мировое образование. Азербайджанские коллеги приступили к обучению в августе в Астане, в центре специально для них разработали масштабную программу по профессиональному развитию «Современный учитель: от преподавания к исследованию». Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин отметил, что «Современный учитель» посвящен самым востребованным приоритетам современного образования, в том числе глобальным трендам мировой педагогики и реальным инструментам для конкретного преподавателя. Учебная программа для азербайджанских коллег началась с открытой лекции комиссара Азиатского хаба Глобальной комиссии по образованию Куляш Шамшидиновой. Какими должны быть ответы на вечные вопросы в эпоху урбанизации, чему будут учиться альфы, что объединяет в наше время родителей и детей, с чего начинается цифровая трансформация школы, кто создает персональную траекторию ученика – большой интерес зарубежных учителей вызвали главные вопросы, которые волнуют сегодня педагогов всех стран. В рамках двух очных этапов обучения – в Астане и Баку – приоритетными темами оказались концептуальное планирование, школьная культура и дружественная к ребенку среда, мотивационные и аффективные теории, критическое мышление, диалоговое и инклюзивное обучение, функциональная грамотность. – Каждый день в Астане и Баку мы с нетерпением ждали, чем сегодня удивят казахстанские коллеги. Обучение в центре подтвердило мою личную уверенность в том, что успех современного учителя начинается с личной мотивации, – призналась заслуженный учитель Азербайджанской Республики Флора Алиева. Главными подарками в профессиональном багаже, которые азербайджанские коллеги увезли из Астаны, стали методические портфели Lesson Box, разработанные Центром педагогического мастерства. Сотрудничество с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики расширило географию востребованных проектов ЦПМ по профессиональному развитию зарубежных учителей. В разные годы сертификаты казахстанского Центра педагогического мастерства вручались представителям нескольких регионов Российской Федерации, Кыргызстана, Туркмении. #казахстан #Образование #учителя #сертификаты #Баку