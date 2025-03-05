От производства до продаж за рубежом

Статьи
0
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

За минувший год Казах­стан экспортировал около четырех тысяч видов товаров в 127 стран мира, сообщил вчера в ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его информации, в 2024-м рес­публика значительно увеличила объемы поставок, экспортировав продукцию обрабатывающей промышленности на сумму 28,8 млрд долларов, что на 11,9% больше, чем годом ранее. При этом главными торговыми партнерами нашей страны выс­тупают Россия, Китай, Турция, США и Германия.

– В прошлом году около 600 казахстанских компаний получили поддержку от государства, чтобы выйти на международные рынки. Особую активность при этом проявляли малые и средние предприятия, – отметил Кайрат Торебаев.

По словам вице-министра, объем экспорта услуг, согласно предварительным данным Нацбанка, также демонстрирует позитивную динамику, достигнув 11,4 млрд долларов.

– В 2024 году отраслевым министерством были организованы торгово-экономические миссии для расширения отечественного экспорта. Казахстан отправлял делегации в Дубай, Чэнду, Кабул и Милан. В этих поездках приняли участие представители более 270 казахстанских компаний, которые подписали сделки на сумму 386 миллионов долларов, – подчеркнул Кайрат Торебаев.

Кроме того, Казахстан успешно участвовал в крупнейших международных выставках, в частности, в Шанхае, где были заключены контракты на поставку мясной и молочной продукции, масла.

Нынче Казахстан планирует увеличить экспорт до 29,5 млрд долларов. В 2025 году особое внимание будет уделено развитию внешней торговли, поддерж­ке казахстанских производителей и расширению торговли с новыми странами. Планируется организовать еще больше торговых миссий и выставок, а также помочь компаниям наладить поставки за границу.

Также в планах МТИ – создание экспортных цепочек, то есть поддержка казахстанских товаров на всех этапах – от производства до продаж за рубежом.

– Министерство продолжит всемерную поддержку отечест­венных производителей и развитие внешней торговли, чтобы казахстанские товары становились известными и востребованными в мире, – зак­лючил вице-министр.

#итоги #СЦК #Министерство торговли

Популярное

Все
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Урожай со школьной грядки
ИИ в законе
В борьбе с финансовыми пирамидами
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Гвардейцы поздравили фронтовика
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Дарит праздник ремесло
Зовут в дорогу добрые дела
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Тютелька в тютельку, не придерешься!
Динамичное развитие невозможно без активного финансирования экономики
Не остаться бы в долгу
Этника всегда в тренде
Звучат романсы на стихи Абая
Выпускников военной кафедры приглашают на службу
Вспоминая Евнея Букетова
Изучая край родной
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Топливо, энергия и карбонизация
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Ситуация может повториться
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В ожидании рекордного подъема воды
В Пекине начали тестирование сверхскоростного поезда CR450
Редкий парад планет ожидается на этой неделе
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Председатель Верховного Суда провел встречу с Председателем…
QYZPU подписал меморандум с Азербайджанским ГПУ
В Нацгвардию призовут 7 000 молодых парней
Новые возможности для школьников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]