По его информации, в 2024-м рес­публика значительно увеличила объемы поставок, экспортировав продукцию обрабатывающей промышленности на сумму 28,8 млрд долларов, что на 11,9% больше, чем годом ранее. При этом главными торговыми партнерами нашей страны выс­тупают Россия, Китай, Турция, США и Германия.

– В прошлом году около 600 казахстанских компаний получили поддержку от государства, чтобы выйти на международные рынки. Особую активность при этом проявляли малые и средние предприятия, – отметил Кайрат Торебаев.

По словам вице-министра, объем экспорта услуг, согласно предварительным данным Нацбанка, также демонстрирует позитивную динамику, достигнув 11,4 млрд долларов.

– В 2024 году отраслевым министерством были организованы торгово-экономические миссии для расширения отечественного экспорта. Казахстан отправлял делегации в Дубай, Чэнду, Кабул и Милан. В этих поездках приняли участие представители более 270 казахстанских компаний, которые подписали сделки на сумму 386 миллионов долларов, – подчеркнул Кайрат Торебаев.

Кроме того, Казахстан успешно участвовал в крупнейших международных выставках, в частности, в Шанхае, где были заключены контракты на поставку мясной и молочной продукции, масла.

Нынче Казахстан планирует увеличить экспорт до 29,5 млрд долларов. В 2025 году особое внимание будет уделено развитию внешней торговли, поддерж­ке казахстанских производителей и расширению торговли с новыми странами. Планируется организовать еще больше торговых миссий и выставок, а также помочь компаниям наладить поставки за границу.

Также в планах МТИ – создание экспортных цепочек, то есть поддержка казахстанских товаров на всех этапах – от производства до продаж за рубежом.

– Министерство продолжит всемерную поддержку отечест­венных производителей и развитие внешней торговли, чтобы казахстанские товары становились известными и востребованными в мире, – зак­лючил вице-министр.