От заботы до контроля – один шаг

Окружающий мир оказывает на детей большое влияние. И потому родители не всегда знают, какие инструменты использовать в воспитании, как выстраивать отношения с ребенком. Одна из самых животрепещущих тем – электронные гаджеты.

По данным исследований, подростки проводят за ними в среднем около семи часов в день. Фактически взрослым приходится­ конкурировать с крупными корпорациями, которые вкладывают огромные ресурсы в то, чтобы удерживать внимание детей на цифровых сервисах. Простых разговоров о необходимости ограничения времени за компьютером⁄телефоном здесь недостаточно, потому что за интернет-продуктами стоят серьезные знания психологии, алгоритмов и поведенческих механизмов.

Детям трудно самостоятельно контролировать свое «пребывание» в цифровой среде, у них еще не сформированы навыки саморегуляции.

– Поэтому мы решили не бороться с технологиями, а использовать их в интересах ребенка, – рассказывает сооснователь проекта «Эврикум» Виталий Ли.

Приложение с одноименным названием появилось на стыке педагогики и современных технологий. Принцип его работы прост: доступ к развлечениям­ открывается только после выполнения образовательных заданий. Ребенок отвечает на воп­росы, расширяет кругозор и лишь затем получает определенное время для игр и социальных сетей.

– Со своим напарником Евгением Губановым мы разработали задания таким образом, чтобы они были связаны со школьной программой, но одновременно выходили за ее рамки. Большое внимание уделяется развитию логики, критического мышления и знакомству детей с искусством. Мы также использовали элементы международных образовательных подходов, включая программы IB и Cambridge. Мы исходим из старого принципа: делу – время, потехе – час. Пусть желание пользоваться телефоном становится мотивацией для обу­чения, – поясняет Виталий Ли.

Еще одна функция проекта получила название «Банк желаний». Если ребенок хочет приобрести вещь или получить карманные деньги, он может отправить запрос родителям через приложение. В ответ они назначают ему определенное количество виртуальных «крис­таллов», которые необходимо заработать, отвечая на вопросы по логике, искусству, финансовой грамотности, а также за реальные полезные дела: помощь по дому, выполнение поручений, заботу о младших братьях и сестрах. По мнению разработчиков, такой подход формирует не только дисциплину, но и основы предпринимательского мышления.

– Ребенок начинает понимать связь между желанием, трудом и результатом. Он учится ждать, планировать и проявлять инициативу. Иногда дети сами начинают просить дополнительные задания, чтобы быстрее достичь своей цели, – говорит он.

Особое внимание команда проекта уделяет эмоциональному состоянию юных пользователей. И в этом направлении им помогает известный специалист в области детской психологии и профориентации Мадина Белялова.

– Вы видите ребенка каждый день и думаете, что знаете, что происходит у него внутри. Но на деле это не всегда так, – отмечает она. – И особенно это касается подростков, которые со временем становятся еще более закрытыми.

К слову, сейчас идет работа над внедрением методики, поз­воляющей отслеживать изменения в настроении ребенка и вовремя сигнализировать родителям о возможных тревожных состояниях.

– К сожалению, бывают случаи, когда взрослым кажется, что у их ребенка все хорошо, а на самом деле он переживает серьезный внутренний кризис. Дети не всегда рассказывают о своих переживаниях. Но мы нас­траиваем систему на то, чтобы она фиксировала устойчивые признаки эмоционального неблагополучия и рекомендовала родителям обратить внимание на состоя­ние их ребенка, – делится­ планами Виталий Ли.

По его мнению, это особенно важно в условиях роста подростковых психологических проблем и случаев суицидального поведения. Эксперт подчеркивает: только родительских интуитивных представлений в сегодняшних реалиях недос­таточно. Необходимы знания психологии и применение современных науч­ных подходов.

Отдельное внимание следует уделять и роли отцов. Обществу в целом необходимо серьезнее относиться к родительству. Конечно, существуют разные культуры и традиции, но есть базовые принципы отношений между взрослыми и детьми.

С другой стороны, нельзя забывать и об образовательной системе страны. Возможно, в нее стоит включить предмет по основам семейной жизни и родительству.

– Будучи отцом троих детей, я иногда думаю о том, что подготовка к созданию семьи могла бы быть такой же обязательной, как обучение вождению автомобиля. Чтобы управлять машиной, человек специально учится, а после сдает экзамен. Родительство требует не меньшей ответственности. Думаю, если бы существовал институт подготовки к семейной жизни, через который бы проходили все пары без исключения, это сказалось бы на отношениях с подрас­тающим поколением,­ сделало бы союзы более устойчивыми, – рассуждает собеседник.

Сегодня команда «Эврикума» сотрудничает с Союзом отцов и управлением образования акимата Алматы, проводит пилотные проекты в школах и интернатах. Для социальных учреждений и малообеспеченных семей весь функционал приложения предос­тавляется бесплатно. Стартап заработал по принципу самообес­печения и готов к привлечению инвестиций для дальнейшего развития. Однако главной целью предложенной разработки его создатели считают не коммерческий успех, а укрепление отношений между родителями и детьми, сохранение семейных ценностей и формирование нового поколения, способного уверенно жить в цифровую эпоху.