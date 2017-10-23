​От заявлений – к выявлению

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Александра Власова

О нововведениях в системе соц­защиты, а также об итогах работы МТСЗН РК в нынешнем году рассказала в Службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. Во-первых, отметила она, ранее социальная помощь предоставлялась тем семьям, у кого доход был ниже 40% от прожиточного минимума, теперь же этот критерий повысился до 50%.

Во-вторых, меняется оценка самого прожиточного минимума (далее – ПМ): раньше он определялся соотношением, при котором 60% приходилось на продовольственную корзину и 40% – на непродовольственную, теперь же пропорция составит 55% к 45%, что приведет к повышению данной стоимостной величины до 16%.

– Сегодня прожиточный минимум составляет 24 459 тенге. По прогнозам, 1 января будущего года он будет равен 28 284 тенге, – отметила Светлана Жакупова.

По мнению спикера, эффект увеличения прожиточного минимума будет иметь положительное влияние и на повышение государственных базовых пособий по инвалидности, по утере кормильца, а также на базовые пенсионные выплаты.

В-третьих, базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом в учет пойдет не только период поступлений пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до этого времени.

– Такой подход восстанавливает справедливость в отношении граж­дан, получающих низкие пенсии, имея 30–40-летний трудовой стаж. Для лиц, имеющих стаж более 33 лет как до 1998 года, так и после него, размер базовой пенсии увеличится в 2 раза по сравнению с текущей. Если сегодня это 14 тысяч тенге, то с 1 июля будущего года данная группа пенсионеров будет получать 28 тысяч тенге, – пояснила Светлана Жакупова.

Запланировано также осуществить повышение солидарных пенсий с опережением прогнозного уровня инфляции на 2%. С учетом пересмотра структуры прожиточного минимума и его роста в следующем году на 16% пропорционально будут увеличены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это коснется около 570 тыс. получателей.

В-четвертых, есть намерение уйти от заявительного характера социальных услуг и перейти на проактивность.

– Если раньше человек обращался в государственные органы и требовал оказать ему ту или иную услугу, то теперь к нуждающимся будут приходить социальные работники и сами их предлагать, – подчеркнула Светлана Жакупова.

Чтобы подготовить население к внедрению нового формата адрес­ной социальной помощи, внедрен пилотный проект «Өрлеу» – комп­лекс мероприятий по предоставлению денежной помощи на условиях социального контракта.

В результате участия в проекте среднедушевой доход участников увеличился в 3,1 раза. Всего же на выплаты социальных пособий и пенсий в 2018 году предусмотрено более 1 трлн 600 млрд тенге.  

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