«Отбасы банк» трансформируют в институт развития

Статьи
14
Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

На совещании рассмотрен ход работы по исполнению поручений Главы государства, озвученных в интервью газете «Ana tili», сообщила пресс-служба руководителя Правительства. Участие в мероприятии приняли руководители министерств промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, АО «Отбасы банк», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек».

Обсуждены подходы по транс­формации «Отбасы банка» в инс­титут развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего подъема отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов банковского кредитования.

Сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий на крупных предприятиях, таких как «Каражанбасмунай», «Шубарколь комир», «Евроазиатская энергетическая корпорация»,
ССГПО, ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод и других.

Руководитель Правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на улучшение его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу «одного окна» и в целом на развитие экономики республики.

По данным Министерства промышленности и строительства, за 2024 год в Казахстане введены рекордные 18,9 млн кв. м жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной Президентом задачи по достижению показателей в 111 млн кв. м к 2029 году.

В рамках мер господдержки гражданам предоставляется арендное, кредитное жилье, действуют программы «2–10–20», «5–10–20» и другие. В 2024 году «Отбасы банком» было предос­тавлено 71 452 займа на сумму 1,29 трлн тенге, из которых 39,8% – на приобретение первичного жилья. Совокупно по программам «Отау» и «Наурыз» выдано 10 003  займа на сумму 251,9  млрд тенге.

#совещание #Отбасы банк #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Оперативно, грамотно и честно!
Баланс строгих норм и морали
Батареи дождались тепла
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Их породнило печатное слово
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Ключ к душе человека
Бахыт и его команда
Вставай на лед!
Совсем не розовые пони
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Модульное жилье для военнослужащих
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Кем быть?
Экоотели уже на подходе
Daisybell управляет лавинами
В память об Алие
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На языке текста и рисунка
Закон Республики Казахстан
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Чтобы не потерять себя
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Цена на золото снова подскочила
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Алматы: установлен памятник мэтру, вручены государственные …
Сенаторы готовят поправки в закон о поддержке людей с особы…
Daisybell управляет лавинами
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]