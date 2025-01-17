«Отбасы банк» трансформируют в институт развития

На совещании рассмотрен ход работы по исполнению поручений Главы государства, озвученных в интервью газете «Ana tili», сообщила пресс-служба руководителя Правительства. Участие в мероприятии приняли руководители министерств промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, АО «Отбасы банк», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек».

Обсуждены подходы по транс­формации «Отбасы банка» в инс­титут развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего подъема отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов банковского кредитования.

Сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий на крупных предприятиях, таких как «Каражанбасмунай», «Шубарколь комир», «Евроазиатская энергетическая корпорация»,

ССГПО, ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод и других.

Руководитель Правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на улучшение его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу «одного окна» и в целом на развитие экономики республики.

По данным Министерства промышленности и строительства, за 2024 год в Казахстане введены рекордные 18,9 млн кв. м жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной Президентом задачи по достижению показателей в 111 млн кв. м к 2029 году.

В рамках мер господдержки гражданам предоставляется арендное, кредитное жилье, действуют программы «2–10–20», «5–10–20» и другие. В 2024 году «Отбасы банком» было предос­тавлено 71 452 займа на сумму 1,29 трлн тенге, из которых 39,8% – на приобретение первичного жилья. Совокупно по программам «Отау» и «Наурыз» выдано 10 003 займа на сумму 251,9 млрд тенге.