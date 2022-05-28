Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы

В Управление полиции Бостандыкского района поступило заявление о краже сразу трех мопедов. Установлено, что во всех случаях прослеживается единый почерк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали местных жителей – 43-летнего мужчину и его 20-летнего сына. Нашли и угнанные мопеды, спрятанные для дальнейшей перепродажи.

Установлено, что преступления отец с сыном совершали ночью.

В содеянном оба фигуранта признались.

В полиции не исключают многоэпизодность этого преступного ремесла, в связи с чем проверяют личности подозреваемых на причастность к другим преступлениям, добавили в ДП.