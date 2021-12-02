"Откровения" экс-сотрудника Pfizer о пандемии и вакцине распространяют в Казнете

Коронавирус
Фото: stopfake.kz
В Казнете распространяют высказывание экс-сотрудника компании Pfizer Майкла Йедона (Michael Yeadon) о том, что пандемия COVID-19 была спланирована заранее. Он утверждает, что конечной целью этого плана, состоящего из пяти шагов, является обрушение всей финансовой системы мира и отмена частной собственности. Это конспирология, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.     

Майкл Йедон действительно работал в компании Pfizer до 2011 года. Он занимал должность ведущего научного сотрудника и вице-президента аллергического и респираторного исследовательского отдела Pfizer в Сэндвиче, графстве Кент.

В 2011 году отделение закрылось, Йедон покинул Pfizer, основав свою компанию Ziarco. В 2017 году ее продали другой компании, Novaris, за 325 млн долларов.

Майкл Йедон стал популярным в социальных сетях еще в начале пандемии COVID-19. В своем Twitter-аккаунте он стал распространять конспирологические теории и антивакцинаторские идеи, главной из которых стало высказывание о том, что вакцины против КВИ ведут к бесплодию. Также он утверждал, что маски бесполезны, а локдаун ведет к увеличению смертности.

Другой фейк, который распространял Йедон, касается испытаний вакцины Pfizer. Он говорил, что дозы препарата никто экспериментально не рассчитывал, следовательно, нет гарантий, что люди получают безопасное для здоровья количество вакцины.



Эти и другие его утверждения неоднократно опровергали специалисты из сферы фармакологии и зарубежные фактчекеры. Reuters даже назвал Йедона «героем антиваксеров», а The Times «героем конспирологических теорий о COVID-19».

Утверждение о некоем плане, состоящем из пяти шагов, которое сейчас распространяют в Казнете, так же как и все вышеописанные, совершенно бездоказательно.

Дело в том, что план, описанный Йедоном, является аналогом фейкового документа ООН о новом мировом порядке. Конечными целями обоих являются уничтожение финансовой системы, упразднение частной собственности и тотальный контроль над человечеством.

Однако мы уже писали, что ни ООН, ни другие международные организации не имеют отношения к документу, а сам он является плодом фантазии сторонников конспирологии.

Таким образом, высказывания экс-сотрудника Pfizer – калька с уже развенчанного фейка. Сам же Майкл Йедон автор многих антинаучных и безосновательных заявлений, что говорит о том, что доверять его высказываниям не стоит.

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