Глава делегации заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин передал афганской стороне вторую половину гуманитарной помощи от народа Казахстана народу Афганистана, состоящую из лекарственных средств, а также встретился с заместителем Премьер-министра этой страны Абдулом Гани Барадаром, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По данным пресс-службы правительства, начиная с 2021 года, Казахстан направил в Афганистан десятки тыс. тонн муки, продовольствия, лекарств, предметов быта и теплой одежды. Более того, в марте этого года в Алматы открылся региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Как отметил Серик Жумангарин на встрече с Абдулом Гани Барадаром, основная цель создания регионального центра – активизация социально-экономического и делового сотрудничества стран ЦА с Афганистаном. Страны Центральной Азии выразили поддержку казахстанской инициативе.

Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Традиционными казахстанскими товарами поставок являются зерно и мука. В 2024 году отмечен значительный рост экспорта казахстанского сахара на рынок Афганистана – 143 тыс. тонн, что в разы больше чем в 2023 году. (19,1 тыс. тонн). Есть потенциал в наращивании поставок кондитерских и мучных изделий на афганский рынок. Казахстан также заинтересован в поставках ранних афганских овощей на рынки столицы.

В конце прошлого года страны подписали дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд. Учитывая, что территория Афганистана имеет огромный потенциал по добыче различных полезных ископаемых, достичь заявленных объемов взаимных инвестиций планируется за счет разведки и добычи ресурсов месторождений Афганистана. Есть большой интерес казахстанского бизнеса вкладывать средства в поиск перспективных участков недр.

14 апреля в Афганистан прибыла группа специалистов-геологов, инженеров из Казахстана, которая, при поддержке Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана, посетила ряд месторождений. Как отметил вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, специалисты отобрали 130 кг проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка. Теперь для более детального анализа в лабораториях пробы будут направлены в Казахстан, и, после получения результатов, казахстанская сторона готова приступить к более глубокому формату переговоров для дальнейшей разработки месторождений.

Для активизации обозначенных в дорожной карте мероприятий Серик Жумангарин предложил заместителю Премьер-министра Афганистана открыть торговый дом Казахстана в Кабуле. Абдул Гани Барадар поддержал это предложение, отметив, что афганская сторона желала бы открыть свой торговый дом в Казахстане. Также с казахстанской стороны предложено рассмотреть возможность поставки казахстанских автобусов производства ТОО «QazTehna» в случае заинтересованности афганской стороны. Новые торговые дома будут способствовать активизации взаимных инвестиций по разным направлениям сотрудничества.

В этот же день Серик Жумангарин встретился с министром связи и информационных технологий Афганистана Наджибуллой Хаккани. Он отметил, что казахстанские компании проявляют интерес к участию в строительстве инфраструктурных и телекоммуникационных проектов в Афганистане. Предложил совместное участие в работах по прокладке оптического кабеля при строительстве участка новой железной дороги Торгунди – Герат.

На встрече с министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи обсуждены возможности диверсификации взаимного товарооборота двух стран.