Открытость, ответственность, инклюзивность

На новом этапе своего государственного строительства Казахстан остается открытым к конструктивному сотрудничеству со странами мира и намерен играть значимую роль в решении вопросов глобальной повестки дня.

Президент Касым-Жомарт Токаев на этой неделе совершил двухдневный визит в Нью-Йорк.

Его итоги по факту: выступление на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности. Более 10 контактов на высшем уровне – с Генеральным секретарем ООН, главами международных структур, лидерами государств. Многочисленные встречи с руководителями глобальных финансовых институтов, крупнейших транснациональных компаний, аналитиками и экспертами.

Пресс-служба Президента, еще анонсируя визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, пообещала «весьма насыщенную программу», и такой плотный график, собственно, следовало ожидать. Не только исходя из сложившейся практики зарубежных поездок Главы государства (который старается максимально использовать все возможности для работы), но и в силу ряда других факторов. Так, впервые с начала пандемии «высокая неделя» Генеральной Ассамблеи ООН проходит в очном режиме, причем на фоне все усложняющейся международной обстановки. Кроме того, несмотря на то, что основной целью визита было участие в общих дебатах 77-й ГА ООН, встречи с предпринимателями и финансистами в Нью-Йорке – отнюдь не side events, а полноценная деловая программа, имеющая целью укрепить и углубить экономическое и инвестиционное сотрудничество с США.

Нельзя забывать и тот факт, что наша страна сама сейчас переживает период масштабной модернизации практически по всем направлениям, и Глава государства логично использовал свой визит за океан для того, чтобы презентовать Новый Справедливый Казахстан мировому сообществу.

Глобальная повестка

Центральным событием визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк стало его участие в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это ежегодное событие не зря называют «высокой неделей» (или «неделей высокого уровня» – high-level week). Во время общих дебатов с трибуны ГА ООН выступают главы государств и правительств, высокие представители стран – членов Организации, представляя свое видение развития мира, решения глобальных проблем, рассказывая о своих государствах и регионах, сложностях и вызовах, с которыми они сталкиваются.

Тема общих дебатов в этом году – «Решающий поворотный этап: трансформационные решения в условиях сложных проб­лем». Открывало их выступление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который, в принципе, обозначил самые главные вопросы и вызовы глобальной повестки – неутихающие вооруженные конфликты, неравенство, нарастающая угроза голода, нерешаю­щиеся проблемы изменения климата, энергетический кризис, отсутствие доверия и солидарности, угроза применения ядерного оружия...

– Давайте не будем питать иллюзий: в мире бушует шторм, – заявил Антониу Гутерриш. – Рушится доверие. Резко растет неравенство. Наша планета охвачена огнем. Устав Организации Объединенных Наций и идеалы, которые он представляет, находятся под угрозой. Люди страдают, причем больше всего страдают самые уязвимые. Мы обязаны действовать.

Генсек ООН подчеркнул, что мы живем в мире, где логика сотрудничества и диалога – это единственный путь вперед, и ни одна держава или группа стран не может все решить в одиночку. Ни одна крупная мировая проблема не может быть решена лишь коалицией добровольцев – необходима коалиция всего мира.

Как отмечает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик, большинство из участников общих дебатов признавали, что ключевой проблемой для международного сообщества является драматичес­кий рост геополитических разногласий. В своем выступлении Глава Казахстана также сделал акцент на том, что международная система, основанная на порядке и ответственности, уступает место новой более хаотичной и непредсказуемой.

– Фактически речь идет о том, что архитектура международной безопасности разваливается, опас­но углубляется взаимное недоверие между мировыми державами. В подобных обстоятельствах как никогда важно сохранить приверженность сильной и эффективной системе многосторонности. В очередной раз становится очевидна востребованность ключевых принципов казахстанской внешнеполитической стратегии – разносторонний диалог и много­векторность. В данной связи Казахстан подтвердил намерение и дальше сотрудничать со всеми международными субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли, – подчеркивает Лидия Пархомчик.

Говоря о ключевых аспектах выступления Касым-Жомарта Токаева с трибуны ООН, эксперт обращает внимание на то, что в нем актуализируется вопрос назревшего кризиса подходов глобального управления и необходимости модернизировать ООН.

– Мир стремительно приближается к «точке невозврата», без решительных совместных шагов будет невозможно восстановить доверие между государствами-членами и согласовать конкретные ответы на новые вызовы. В данном контексте Казахстан поддерживает презентованную Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем программу действий «Наша общая повестка дня» по укреплению принципов глобальной солидарности. Важным также является подготовка к предстоящему Саммиту будущего, который должен позволить сформировать новый глобальный консенсус. При этом структура ООН должна будет дополняться новыми агентствами и подразделениями. Казахстанская инициатива по созданию Международного агентства по биологической безопасности, а также Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы становится частью общего плана по обновлению Организации, – считает эксперт ИМЭП.

Еще один вопрос, актуальность которого в последние месяцы драматически возросла, – это восстановление основ глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного. Здесь политика Казахстана остается неизменной – наша страна будет продолжать бороться за мир, свободный от ядерного оружия. Как отмечает Лидия Пархомчик, отсутствие прогресса в рамках обзорных конференций ДНЯО лишь подчеркивает важность создания новых механизмов в области обеспечения разоружения и нераспространения.

Также акцентируется потребность коллективными усилиями противостоять надвигающейся мировой экономической рецессии. Текущие экономические и социальные потрясения, напоминает эксперт, уже успели вызвать глобальный кризис в области продовольственной безопасности. Сложная геополитическая ситуация подрывает надежность глобальной транзитной и транспортной инфраструктуры. Для Казахстана принципиально важно придать новый импульс трансевразийским перевозкам, в том числе и за счет Транскаспийского международного транспортного маршрута. При этом казахстанское руководство будет продвигать инициативу по выводу продовольствия и удобрений из-под всевозможных санкций и ограничений. Эта позиция была четко озвучена Касым-Жомартом Токаевым как в выступлении на ГА ООН, так и в речи на Глобальном саммите по продовольственной безопасности.

– Таким образом, ключевая задача такой всеобъемлющей структуры, как ООН, на современном этапе заключается в том, чтобы от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы перейти к их предотвращению и улучшенному прогнозированию. Очевидно, что подобный переход потребует значительных политических усилий. Однако без сохранения международных каналов для конструктивного диалога мировая система сдержек и противовесов окончательно утратит свою стабильность, – добавляет Лидия Пархомчик.

Месседж от Нового Справедливого Казахстана

Программа пребывания Главы государства в Нью-Йорке была довольно разносторонней. Однако повестка встреч и мероприятий, состоявшихся в рамках визита, по мнению экспертов, позволяет проследить общую логику целей и задач визита.

В их числе, как отмечает руководитель отдела международных исследований КИСИ Айдар Курмашев, – презентация видения Казахстана относительно дальнейшего развития мировой системы в тяжелейших геополитических условиях, внесение конструктивных предложений по принятию общеприемлемых мер для обеспечения мирного и стабильного развития, разъяснение cущности проводимых внутриполитических и экономических реформ, смыслового содержания идеи Нового Казахстана, а также внешнеполитической стратегии РК, направленной на открытое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира, укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей с мировым бизнес-сообществом для реализации совместных проектов в несырьевом, экспортном секторе экономики Казахстана.

При этом, как подчеркивает главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Адиль Каукенов, то, что

Касым-Жомарт Токаев активно презентовал как широкому мировому сообществу, так и экономичес­ким партнерам в США концепцию Нового Справедливого Казахстана, программу внутренних реформ, – одна из главных особенностей его нынешнего визита в Нью-Йорк.

– Так как о Казахстане иногда бывает определенная нехватка информации, то такая глобальная авторитетная площадка, как Генеральная Ассамблея ООН, – это идеальное место для того, чтобы объяснить, как наша страна видит себя в новых геополитических реалиях, что делает для адаптации к новым вызовам, какие шаги предпринимает для укрепления своей экономики, повышения эффективности своей политической системы. Практически на все эти вопросы Президент в ходе выс­тупления на общих дебатах дал вполне развернутые ответы, – отмечает эксперт КИСИ.

Этот шаг важен еще и потому, обращает внимание Адиль Кау­кенов, что в международных отношениях всегда присутствует определенный здоровый консерватизм. Зарубежные партнеры всегда с осторожностью относятся к проводимым странами, с которыми они сотрудничают, реформам, особенно столь глубинным и всеобъемлющим. Учитывая все это, Казахстану необходимо было четко показать преемственность внешнеполитического и внешнеэкономического курса, его предсказуемость, однозначно подтвердить приверженность имеющимся международным и двусторонним обязательствам и договоренностям, дать понять, что неизменным остается стремление нашей страны к открытости и выстраиванию дружественных отношений с самыми разными государствами мира. Именно это Глава государства во время пребывания в Нью-Йорке и сделал.

И даже больше: Президент показал, что строительство Нового Справедливого Казахстана в интересах не только самих казахстанцев, но и всех партнеров нашей страны, всего мирового сообщества.

– Подробное разъяснение происходящих в нашей стране процессов было нацелено не только на игроков, которые слабо знакомы с Казахстаном. Очень важно было дать понять, как идет нынешний внутриполитический и внутриэкономический курс для наших традиционных партнеров. Ведь когда провозглашаются реформы, для зарубежных партнеров это всегда вопрос – как они будут идти, как повлияют на двусторонние отношения, негативно или позитивно. Месседж от Президента здесь был однозначен: проводимые реформы дадут новые возможности для работы с Казахстаном, новые преи­мущества, улучшат условия для ведения бизнеса, – подчеркивает Адиль Каукенов.

Как добавляет Айдар Курмашев, реформы в Казахстане предполагают также существенное усиление правозащитных механизмов, дальнейшую либерализацию общественной жизни страны, о чем Глава государства также упомянул в выступлении на ГА ООН.

– Это существенно меняет политический облик страны и демонстрирует приверженность Казахстана к реализации реальных демократических сдвигов, что в последующем будет иметь влияние и на социально-экономическое развитие страны в целом, реализацию конституционных прав каждого гражданина в частности. Поэтому такое четкое и развернутое разъяснение принимаемых мер стало одним из ключевых направлений выступ­ления Президента, – отметил

Айдар Курмашев.

Кроме того, Новый Справедливый Казахстан остается ответственным членом мирового сообщества, готовым и способным вносить существенный вклад в решение глобальных проблем.

Одна из них, которая звучала на общих дебатах почти повсеместно, – это проблема продовольственной безопасности. Не случайно в день начала «высокой недели» в Нью-Йорке проходил еще и Global food security summit.

Обеспечение продовольственной безопасности – тема довольно многогранная, она зависит от огромного числа факторов. Мало просто производить достаточное количество продовольствия (хотя и здесь масса проблем, одна из которых – изменение климата), необходимо еще и обеспечить бесперебойность каналов транс­портировки таких экстраважных грузов. Здесь, как отмечает Адиль Каукенов, Казахстану есть что предложить миру, и из уст Касым-Жомарта Токаева этот месседж прозвучал отчетливо и не раз.

Наша страна не только уже сейчас является одним из лидеров по производству пшеницы, но и обладает значительным потенциалом в сфере производства продуктов питания, который намеревается развивать и реализовать. И, как заявил Президент, Казахстан привержен использованию своего сельскохозяйственного потенциала для борьбы с глобальным недостатком продовольствия. Да и с точки зрения обеспечения надежной транзитной и транс­портной инфраструктуры Казахстан весьма перспективный и важный игрок.

В целом, как подчеркивает экс­перт ИМЭП Ерсултан Жансейтов, этот визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк стал ярким сигналом Астаны мировому сообществу (и странам Запада в частности), что Казахстан не собирается изолироваться и остается приверженцем глобализации и открытости.

– Это особенно важно на фоне углубляющихся конфликтов по всему миру: эскалации боевых действий России в Украине, глобального соперничества Китая и США, нарастающего напряжения вокруг Ирана на Ближнем Востоке. Данный шаг также символичен на фоне прошедших недавно визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и Саммита ШОС в Самарканде. Ряд западных исследователей расценил этот саммит как начало формирования антизападного блока под руководством Китая. Посещение Президентом Касым-Жомартом Токаевым Нью-Йорка дает Вашингтону понять, что Астана продолжает придерживаться своей многовекторной политики и не собирается включаться ни в какие антизападные альянсы. Укрепляя отношения с США, Президент Казахстана действует на опережение, не дожидаясь возможного попадания РК под антироссийские или антикитайские санкции на новом витке глобальной конфронтации, – считает эксперт ИМЭП.

Кроме того, он обращает внимание на то, что Касым-Жомарт Токаев как опытный дипломат-международник в ходе своего выступления на Генассамблее особенно подчеркнул важность соблюдения ключевых принципов ООН в этот критический для международных отношений момент.

– Речь Президента следует расценивать как напоминание мировым лидерам, что в современном мире невозможно достичь никаких положительных результатов путем насилия и войн и что заложенные в основание ООН ценнос­ти являются безальтернативными, – подчеркивает Ерсултан Жансейтов.

Деловая программа

Отдельного упоминания стоит деловая программа Касым-Жомарта­ Токаева в Нью-Йорке, которой был посвящен весь первый день визита.

Опять же, итоги по факту: общая встреча с руководителями глобальных финансовых институтов и 10 двусторонних переговоров с главами крупнейших компаний из различных сфер, заседание казахстанско-американского инвестиционного «круглого стола» (список компаний, принимавших в нем участие, перевалил за три дюжины), беседа с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом (и приглашение на

ВЭФ-2023 в Давосе), встреча с представителями IT-сообщества Digital Nomads, встречи с аналитиками...

– Встречи Президента с финансовой и экономической элитой США (самого крупного капитала в мире) направлены на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана, пострадавшей вследствие январских событий, волны конфликтов в странах Цент­ральной Азии и боевых действий в Украине, – считает эксперт ИМЭП Ерсултан Жансейтов. – Текущие в стране экономические реформы, подразумевающие демонополизацию целых секторов и приватизацию национальных компаний, открывают окно возможности для привлечения в страну американского капитала, а вместе с ним и самых передовых технологий и лучших бизнес-практик.

У Казахстана и США за три десятилетия сотрудничества налажены хорошие продуктивные взаимоотношения практически по всем трекам, и есть стремление развивать взаимовыгодное взаимодействие. В частности (и это можно понять уже просто по перечню компаний, с руководством которых у Главы государства состоялись встречи), наша страна заинтересована в диверсификации и расширении казахско-американского сотрудничества в несырье­вых секторах, в сфере высоких технологий, развития перерабатывающей промышленности.

– Если посмотреть на структуру экспорта из Казахстана в США, то преобладающую долю имеют сырьевые товары, такие как нефть и ферросплавы. Поэтому Казахстану необходимо предпринять серьезные шаги, чтобы изменить такую тенденцию. Важно развивать несырьевой экспорт и привлекать инвестиции для создания производств в Казахстане. В этой связи налаживание контактов с американскими компаниями, инвестиционными банками, а также фондовыми биржами способно существенно активизировать работу в данном направлении, – отмечает руководитель отдела международных исследований КИСИ Айдар Курмашев.

Главный эксперт КИСИ Адиль Каукенов в свою очередь подчеркивает, что двусторонние отношения Казахстана и США даже в нынешних непростых геополитических условиях продолжают развиваться в конструктивном ключе, между странами нет противоречий, а программа реформ Касым-Жомарта Токаева находит поддержку и позитивный интерес как со стороны официального Вашингтона, так и со стороны деловых партнеров в Соединенных Штатах. Состоявшийся визит, встречи в его рамках и транслированные Главой государства месседжи должны только подстегнуть взаимовыгодное сотрудничество.

– Нужно понимать, что США на сегодняшний день – крупнейшая геополитическая держава, обладающая мощными финансовыми и прочими возможностями, и поддержание хороших, предсказуемых и, самое главное, развивающихся двусторонних отношений – это важная задача внешнеполитичес­кой линии Казахстана, – отмечает Адиль Каукенов.