Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест

Мужчину, открывшего аварийную дверь самолета, привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook департамента полиции на транспорте

Скриншот с видео: пресс-служба ДП на транспорте

Напомним, 23 декабря по заявлению авиакомпании Fly Arystan сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержали пассажира авиарейса Шымкент – Алматы и сняли его с рейса. Как выяснилось, пьяный 29-летний алматинец открыл аварийную дверь самолета.

По заключению медицинского освидетельствования мужчина был в алкогольном опьянении средней степени.

На него составили сразу 3 административных материала за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне, мелкое хулиганство и наложили штраф в 8 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направят в суд Алматы для принятия процессуального решения. Дебоширу грозит административный арест до 15 суток.