Открывший аварийную дверь самолета пассажир привлечен к ответственности

Происшествия
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Проводится расследование в отношении служб аэропорта, передает Kazpravda.kz

Кадр видео: КГА

В социальных сетях распространяется видео, в котором пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета.

"23 декабря 2023 года после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент - Алматы в 01:19 часов по местному времени пассажир произвел открытие аварийной двери. Воздушный борт был проверен и допущен к выполению полетов. Пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер", - сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

В целях выяснения обстоятельств по данному случаю авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование как в отношении пассажира, допустившего самостоятельное открытие дверей, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа.

#хулиганство #самолет #FlyArystan

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