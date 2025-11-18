собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию Мактааральского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что её бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента

По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена.

Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских.

Для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух. Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством было применено табельное оружие. От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.