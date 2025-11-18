Открывший огонь дебошир был ликвидирован полицией в Туркестанской области

Происшествия
121
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Полицейские застрелили мужчину, ранившего их коллегу в ходе задержания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию Мактааральского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что её бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента

По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена.

Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских.

Для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух. Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством было применено табельное оружие. От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.

#задержание #стрельба #ранение #дебошир

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
На службе согласия и единства
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
Дроны на службе
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Фольклорных дел мастер
Бюро Сената
Астана – драйвер туристической отрасли
Работа над четвертым томом продолжается
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Отличный старт
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Восемь человек погибли в жутком ДТП в ЗКО
В Кокшетау очевидец спас трех детей
Обрушение лифта в ЖК «Арыстан» прокомментировали в акимате …
В России упал истребитель Су-30

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]