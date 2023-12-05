Откуда привозят в Казахстан экзотические фрукты

В комитете госдоходов Минфина РК в канун Нового года поделились интересной статистикой по ввозу цитрусовых и экзотических фруктов, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По данным КГД, с января по октябрь текущего года в Казахстан импортировано 51 969,9 тонны цитрусовых и экзотических фруктов на 35 607,2 тысячи долларов США (за 10 месяцев 2022 года – 36 087,4 тонны на 22 729,2 тысячи долларов).

Наблюдается рост импорта в страну цитрусовых фруктов – 51 095,4 тонны на 34 579,8 тысячи долларов за 10 месяцев этого года.

Так, в Казахстан ввезли 44 356,7 тонны мандаринов на 30 422,7 тысячи долларов из Китая, Пакистана, Турции, Ирана, Южной Африки, Аргентины, Марокко, Египта и Перу.

Вместе с тем одними из самых популярных среди всех цитрусовых плодов остаются апельсины. В текущем году нам их доставили 6 738,7 тонны на 4 157,1 тысячи долларов преимущественно из Египта, Ирана и Турции, Южной Африки, Китая.

Согласно статистике, за 10 месяцев 2023 года в Казахстан поставлено 874,5 тонны экзотических фруктов на 1 027,4 тысячи долларов. Основными импортерами фиников, инжира, ананасов, авокадо, манго и других фруктов являются Китай, Перу, Пакистан, Нидерланды, Бразилия, Таиланд. Также казахстанцы лакомятся фруктами из Колумбии, Кот-д’Ивуара, Мексики, Турции.