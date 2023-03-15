Казахстанцы резко нарастили активность на рынке ценных бумаг

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На начало текущего года зарегистрировано уже более полумиллиона счетов инвесторов.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Агентстве по регулированию и развитию финрынка констатировали повышенный интерес населения и казахстанских компаний к рынку ценных бумаг. Это подтверждается ростом количества открытых счетов инвесторов в Центральном депозитарии на 149,3% - по состоянию на начало года их насчитывается 550,2 тысячи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Председатель агентства Мадина Абылкасымова провела встречу с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Участники встречи обсудили приоритеты надзорной политики на рынке ценных бумаг. 

«На встрече АРФР с профессиональными участниками рынка ценных бумаг подытожены результаты рынка за 2022 год. В течение прошлого года казахстанский фондовый рынок находился под влиянием глобальных и страновых факторов макроэкономического и геополитического характера», - сообщила пресс-служба агентства.

В то же время, по итогам 2022 года капитализация рынка акций снизилась на 26,4% и составила 21,2 трлн. тенге или 22% от ВВП. Объем корпоративного долга в обращении уменьшился на 6,3% и составил 14,4 трлн. тенге или 15% от ВВП.

Как сообщили в АРРФР, на встрече также обсуждался вопрос передачи активов фондов из доверительного управления Национального Банка Республики Казахстан в конкурентную среду. Также отмечается, что в прошлом были снижены требования для входа новых игроков с целью усиления конкуренции на рынке. В 2023 году регулятор планирует совершенствовать надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих пенсионными активами.

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