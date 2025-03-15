Отопительный сезон в Казахстане проходит успешно и близится к завершению

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«Поставка угля коммунально-бытовому сектору и населению проходит в плановом режиме. На 12 марта 2025 года поставлено порядка 7,84 млн тонн угля. Годовой план выполнен на 99,7 %. Запасы топлива на угольных тупиках страны составляют порядка 442,4 тыс. тонн угля различных марок», - сообщает Минпромстрой РК.

При министерстве совместно с местными исполнительными органами, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и угледобывающими предприятиями на ежедневной основе проводятся заседания штаба по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора.

Помимо этого, проводится мониторинг по обеспечению погрузки угля в регионы, наличию запасов угля на железнодорожных тупиках и складах, количеству отгруженных и ожидаемых вагонов в пути, решению имеющихся проблемных вопросов по добыче и перевозке угля потребителям.

Также осуществляется мониторинг цен на уголь в регионах. Стоимость угля сохранилась на уровне прошлого отопительного сезона.

Обеспечение углем регионов находится на особом контроле министерства промышленности и строительства РК.