Отопительный сезон в Казахстане проходит успешно и близится к завершению

Энергетика
115

Запасы топлива на угольных тупиках составляют порядка 442,4 тыс. тонн, передает Kazpravda.kz

Фото: elordainfo.kz

«Поставка угля коммунально-бытовому сектору и населению проходит в плановом режиме. На 12 марта 2025 года поставлено порядка 7,84 млн тонн угля. Годовой план выполнен на 99,7 %. Запасы топлива на угольных тупиках страны составляют порядка 442,4 тыс. тонн угля различных марок», - сообщает Минпромстрой РК.

При министерстве совместно с местными исполнительными органами, АО «НК «Қазақстан темір жолы» и угледобывающими предприятиями на ежедневной основе проводятся заседания штаба по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора.

Помимо этого, проводится мониторинг по обеспечению погрузки угля в регионы, наличию запасов угля на железнодорожных тупиках и складах, количеству отгруженных и ожидаемых вагонов в пути, решению имеющихся проблемных вопросов по добыче и перевозке угля потребителям.

Также осуществляется мониторинг цен на уголь в регионах. Стоимость угля сохранилась на уровне прошлого отопительного сезона.

Обеспечение углем регионов находится на особом контроле министерства промышленности и строительства РК.

#уголь #отопительный сезон #Минпромстрой РК

Популярное

Все
В Минске представлена книга «1941. Брестская крепость. Казахстан»
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Инновации в защите от пожаров
Почему отличники попали в разряд двоечников
Сборная готова к поединкам
Бойцы ММА в ожидании больших турниров
Паводку противостоят инновации
Насилие недопустимо
Барымта продолжает процветать
Почивать на лаврах нельзя
Мой дом – моя крепость
«Жетісу» – девятикратный чемпион Казахстана
«У меня зазвонил телефон…»
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Яркие краски жизни
Қайырымдылық күні – День благотворительности
Обнадеживает уверенность спасателей
Откроют новые специальности
Цель меморандумов – трудоустройство
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Дарящие свет и гармонию
Алтайские мотивы казахской анимации
«Береке» означает «благодать»
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

Читайте также

Бектенов проверил ход создания ядерного кластера в области …
Временное увеличение нефтедобычи прокомментировал глава Мин…
Прокуратура Актау добилась перерасчета для 10 тысяч потреби…
Энергетический прорыв Казахстана: стратегия будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]