Отпраздновать Наурыз в поезде могут теперь казахстанцы

Из Астаны в Алматы начал курсировать празднично оформленный поезд «Тальго», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Фото: пресс-служба КТЖ

Сегодня с перрона столичного вокзала отправился в первый рейс по маршруту Астана – Алматы тематический пассажирский поезд №3/4 «Тальго», посвященный Наурызу. Вагоны состава оформлены в этностиле, что, по убеждению инициаторов, сделает поездки в поезде комфортными, интересными и познавательными.

«Праздничный состав будет курсировать ежедневно до конца апреля 2023 года.

Этнопоезд «Тальго» – это совместный проект АО «Пассажирские перевозки» и акимата Алматы. Это не первый тематический поезд «Пассажирских перевозок». Перед новогодними праздниками был украшен состав, курсирующий по направлению Астана – Курорт «Боровое», – рассказали в КТЖ.