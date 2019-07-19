​Отражение общественных ожиданий

17 июля 2019 года Президентом Рес­публики Казахстан утверждены положение и состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК, который представляет собой консультативно-совещательный орган. В его состав, наряду с Президентом страны, который является Председателем совета, вошли представители политических партий, гражданского общества, ряд компетентных специалис­тов, получивших общественное признание.

Целью Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики. Члены Национального совета будут осуществлять экс­пертизу проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов, рассматривать значимые стратегические проблемы страны. К задачам совета также относится обеспечение конструктивного диалога между гражданским обществом и государственными органами.

Планируется, что заседания Национального совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже 3 раз в год.

Эффективность работы Национального совета будет достаточно хорошо обозначена, понятна гражданам страны, поскольку деятельность организации будет широко освещаться в средствах массовой информации. В свою очередь государственные органы, а также общественные объединения, получившие рекомендации Национального совета, должны будут рассмот­реть их и дать ответ о принятых решениях.

В рамках Национального совета будут образованы рабочие группы по разным направлениям, при необходимости приглашаться специалисты, не входящие в состав совета, в частности представители общественных советов при местных органах власти. Это позволит обсуждать вопросы, поднимаемые в рамках Национального совета, как в широком масштабе в разных контекстах, так и предметно, в том числе в контексте видения отдельных регионов.

Таким образом, Национальный совет общественного доверия – это орган, который направлен на то, чтобы выстроить прямую коммуникацию между властью и обществом.