О нюансах нововведения шла речь на расширенном аппаратном совещании под председательством акима области Абай Берика Уали. В ходе мероприятия были подведены итоги социально-экономического развития области за первое полугодие 2025 года, реализации национальных и инфраструктурных проектов. Рассматривались вопросы, касающиеся санитарного состояния коммунальных пляжей, осуществления экологической программы «Таза Қазақстан».

С докладом выступил первый заместитель акима области Ербол Садыр, представивший анализ социально-экономического развития за первое полугодие. По его информации, экономический рост в регионе за рассматриваемый период составил 3,7%. Наибольшие успехи достигнуты в следующих сферах: транс­порт – 119,6%, строительство – 117,4%, связь – 108,3%, внутренняя торговля – 108,3%, сельское хозяйство – 104,2%, промышленность – 101,1%. По итогам исполнения доходной части бюджета область Абай заняла первое место в респуб­лике, по освоению бюджетных средств – второе.

В ходе совещания первый заместитель акима области озвучил рейтинг по итогам первого полугодия. В тройку лидеров вошли Урджарский район, город Курчатов и Абайский район, которые показали наилучшую динамику.

Аким области дал конкретные поручения по своевременной реализации задач, поставленных Правительством, и сохранению устойчивого роста в регионе.

– В ходе обсуждения итогов первого квартала я поручил разработать систему рейтинговой оценки акимов. Сегодня по результатам первого полугодия мы провели детальный анализ и составили рейтинг в разрезе районов. Он показал низкий уровень работы некоторых руководителей, – отметил глава региона.

В соответствии с итогами рейтинга аким области внес предложения по наказанию заместителей акимов ряда районов.