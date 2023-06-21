Ответственность замакимов за срыв отопительного сезона предлагает ввести ВАП

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На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК председатель ВАП Наталья Годунова отметила, что при подготовке к отопительному сезону нет должной системы энергетического контроля как со стороны центральных, так и со стороны местных исполнительных органов, а отдельные контрольные функции, переданные на региональный уровень, не используются в полной мере.

«Так, в некоторых регионах ряд субъектов естественных монополий не проходил обязательную паспортизацию готовности к отопительному периоду. Наиболее высокая доля отсутствия паспортов готовности выявлена в Атырауской (53%), Павлодарской, Акмолинской, Абайской областях (от 18 до 30%). При этом местные исполнительные органы не принимали мер административного реагирования к субъектам, не прошедшим паспортизацию, хотя такой инструмент есть. Более того, все эти объекты работали в зимний период без паспортов готовности», – обратила внимание она.

В то же время, акцентировала Годунова, существующие ограничения Предпринимательского кодекса в части проведения проверок с непосредственным выходом на энергообъекты, при подготовке к отопительному сезону не позволяют осуществлять полноценный контроль энергообъектов.

«В этой связи считаем необходимым вывести государственный контроль в сфере теплоэнергетики из общего порядка проведения контроля и надзора, а также регламентировать в Кодексе об административных правонарушениях ответственность должностных лиц не ниже заместителей акимов и первых руководителей энергообъектов за срыв подготовки к отопительному сезону и допущенные нарушения в ходе его прохождения», – озвучила глава ВАП.

Ранее Наталья Годунова сообщила о выявленных на 23 млрд тенге нарушениях по итогам аудита в сфере теплоснабжения.