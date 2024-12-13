Памятник Шакариму Кудайбердиеву открыли в области Абай

Культура и общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В области Абай состоялось торжественное открытие памятника Шакариму Кудайбердиеву — выдающемуся поэту, мыслителю, историку, переводчику и композитору, продолжателю традиций великого Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Высота памятника, включая постамент, составляет 7,7 метра. Скульптурная композиция выполнена из бронзы, а постамент изготовлен из цельного резного гранита. Автором скульптуры является известный художник Нурбол Калиев. В руках великого поэта книга и тасбих, символизирующие его духовное и интеллектуальное наследие. Памятник установлен на пересечении проспекта Шакарима и улицы Кабанбай батыра.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь открытия памятника. Аким области Нурлан Уранхаев зачитал текст поздравления во время торжественной церемонии.

Литературное и философское наследие Шакарима Кудайбердиева занимает особое место в истории казахской культуры. Он был не только поэтом, но и философом, чьи труды охватывают глубокие вопросы гуманизма, истории и просвещения. Шакарим создавал произведения в различных жанрах, включая поэзию, прозу и трактаты. Творчество Шакарима сформировало реалистическую традицию в казахской литературе, продолжая идеи Абая. Его наследие имеет огромное значение не только для казахского народа, но и для всей тюркской и восточной культур.

В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, председатель маслихата Шалкар Байбеков, депутаты, ученые, абаеведы, общественники и жители области.

#область Абай #памятник #Шакарим

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