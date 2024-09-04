Паралимпиада-2024: Итоги шестого дня соревнований

На сегодня сборная Казахстана имеет в своем активе одну серебряную медаль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото иллюстративное, НОК

Парапловец Нурдаулет Жумагали участвовал в заплыве на 200 метров комплексным стилем в категории SM13 и финишировал на 10-м месте с результатом 2:20.31 секунды.

Сиязбек Далиев принял участие в квалификационном заплыве на дистанции 50 метров на спине в классе S5. Он показал время 40,14 секунды, которое не позволило спортсмену пройти в финал.

По итогам шестого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну серебряную медаль.

Как сообщалось ранее, в классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов набрал 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль.