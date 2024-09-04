Паралимпиада-2024: кто из казахстанцев выступит 4 сентября

Сразу трое представителей национальной сборной поборются за медали летней Паралимпиады-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внимание болельщиков сегодня будет приковано к соревнованиям по параплаванию, парапауэрлифтингу, паралегкой атлетике и волейболу сидя.

Параплавание. Женщины, 50 метров брассом. Квалификация. Категория SB3 – спортсмены с минимальной слабостью рук, использующие их в плавании. Не могут использовать ноги и туловище. Зульфия Габидуллина

Парапауэрлифтинг. Женщины, вес до 45 кг. Финал. Турсынай Кабыл

Парапауэрлифтинг. Мужчины, вес до 54 кг. Финал. Давид Дегтярев

Паралегкая атлетика. Мужчины, толкание ядра. Финал. Категория F36 — Спортсмены с атетозом или атаксией (умеренное поражение). Дастан Мукашбеков

Волейбол сидя. Мужчины, матч за 5-6 места Казахстан Бразилия

По итогам шестого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну серебряную медаль.

Как сообщалось ранее, в классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов набрал 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль.