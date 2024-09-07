Паралимпиада: итоги дня

После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Пара дзюдо

Выступая в категории J1 в весовой категории 73 кг, Ерали Шамей стал серебряным призером Парижской Паралимпиады, уступив в финальной схватке румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.

В матче за третье место Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль, пополнив копилку сборной страны.

Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже. Спортсменка уступила грузинской дзюдоистке ИнеКалдани - серебряному призеру прошлой Паралимпиады.

Пара плавание

Зульфия Габидуллина финишировала 7-ой в финале Паралимпийских игр

Зульфия Габидуллина завершила свое выступление на Паралимпийских играх на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S4), заняв 7- е место с результатом 43.75 секунды.

В категории S5 мужские соревнования на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и занял 7-е место.

Пара каноэ

Жаныл Балтабаева выступила в категории VL3 на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1: 04.72.

Бибарыс Метатай вышел в полуфинал в категории KL2 на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.

После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали.