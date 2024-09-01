Паралимпиада: итоги третьего дня

В классе R1 по пулевой стрельбе Еркин Габбасов набрал 247,7 очков и завоевал серебряную медаль. Это первая медаль в копилке страны на Паралимпийских играх в Париже, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Севда Алиева, выступавшая среди женщин, заняла 13-е место в классе SH1 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Пара легкая атлетика: Казахстанка Гульбахыт Каиржанова заняла пятое место в метании копья (класс F13) на Паралимпийских играх с результатом 34.23 метра.

Волейбол сидя: Сборная Казахстана по волейболу сидя провела второй матч на Паралимпиаде в Париже.

Соперниками казахстанцев по группе A стали паралимпийцы из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась по итогам пяти партий в пользу боснийцев - 3:2.

Пара тхэквондо: Нурлан Домбаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, класс К44, уступил в поединке за бронзовую медаль корейскому спортсмену Джу Джонхуну (Joo Jeonghun) со счетом 7:1.

Нышан Омирали, выступающий в категории К44 +80 кг, завершил свое выступление на Паралимпийских играх, уступив иранскому спортсмену Хамеду Хагшенасу со счетом 14:16.