Париж избавляется от внедорожников

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По итогам голосования противники габаритных машин победили с небольшим перевесом

Фото: auto.vercity.ru

В эти выходные во французской столице прошел городской референдум, где решали вопрос о трёхкратном повышении стоимости парковки для габаритных автомобилей. Таким образом, мэрия Парижа хочет постепенно выдавить джипы и кроссоверы за городскую черту, называя их одним из главных источников загрязнений воздуха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.KZ.

Как сообщается, сегодня в мэриях всех округов Парижа – день открытых дверей. Горожан ждут в бюро для голосований с тем, чтобы получить ответ на единственный вопрос: нужен ли отдельный тариф на парковку для внедорожников? К слову, его предлагают увеличить в 3 раза.

– Я думаю, что мы сегодня активны в голосовании, потому что пресыщены этими большими машинами, которые занимают много места, порой усложняют движение на дорогах, мешают с парковками, велосипедистам тоже мешают, пешеходам. Доказано, что в случае наезда, джип гораздо сильнее травмирует, чем обычный автомобиль. Много причин, по которым парижане не хотят видеть на своих дорогах джипы, - говорит житель Парижа Рафаэль.

– Я проголосовал против, потому что нас снова заставляют платить больше. Мы итак обложены налогами. 18 евро за час парковки – это чересчур. И если вдруг забудешь оплатить, какой там размер штрафа должен быть? Это драматично! - высказался парижанин Филипп.

По итогам голосования противники габаритных машин победили с небольшим перевесом. C новым тарифом, а он вступит в силу в сентябре, час парковки для внедорожника в Париже будет стоить от 6 до 9 тысяч тенге. И оптом не дешевле, а напротив, чем дольше машина занимает парковочное место, тем выше тариф. За стоянку в 6 часов придется выложить больше 100 тысяч тенге.

Как отмечает телеканал, официальных сведений о том, сколько автомобилей в Париже попадает в категорию джипов и кроссоверов – нет, но есть цифры кабинета, специализирующегося на анализе данных. Так вот они утверждают, что сегодня в Париже решается судьба 170 тысяч автомобилей, что составляет примерно 15% от общего транспортного парка французской столицы.

Число личного транспорта в последние годы в Париже сокращается. Машина здесь уже не средство передвижения, а роскошь. Ожидается, что часть владельцев избавится от джипов и кроссоверов из-за нового тарифа. Но, озвучивая итоги голосования, мэрия французской столицы подчеркнула – повышение стоимости парковки для внедорожников может пополнить городской бюджет на 35 млн евро.

 

#голосование #Париж #внедорожники #джипы

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