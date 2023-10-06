Астанчанам разрешили бесплатно парковаться возле дома

В столице с 1 октября жители близлежащих к платным парковкам домов смогут парковаться возле дома бесплатно, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что это решение призвано сделать город более удобным для его жителей.

Список парковочных зон и соответствующие адреса указаны на сайте astanapark.kz в разделе «резиденты». Для оформления резидентского абонемента необходимо зарегистрироваться на сайте и подать онлайн-заявление.

Для всех остальных жителей Астаны предоставляются альтернативные способы оплаты парковки.

Для водителей, желающих экономить время, предоставляются абонементы. Владельцы абонементов могут парковаться без оплаты на всех платных зонах по городу. Система автоматической фиксации определит наличие действующего абонемента.

Напомним, что с 1 октября в выходные и праздничные дни парковки в Астане стали платными. Предполагается, что такое решение позволит повысить пропускную способность улиц.